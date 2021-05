Een desinfecteringsprogramma kan het profvoetbal misschien helpen om het publiek terug naar de stadions te halen.

Dit stuk komt uit Sport/Voetbalmagazine van 5 mei.

Terwijl de Pro League nog denkt om nog voor de ontknoping van dit seizoen tenminste een deel van de stadions open te stellen voor publiek, wordt er gewerkt aan manieren om zo'n terugkeer van de fans naar de stadions straks zo veilig mogelijk te laten gebeuren. Dat is onder meer het geval met het project van PYM Experts dat al uitgeprobeerd werd in het boksen maar ook in het voetbal. Dat gebeurde in eigen land door RWDM net voor de gedeeltelijke lockdown van afgelopen herfst. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in het desinfecteren van vloeren en oppervlaktes zoekt al bijna een jaar hoe een cohabitatie van mens en virus mogelijk is, zoals dat al het geval is in een aantal Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen.

Het gaat om een desinfecteringspackage dat het risico op een besmetting met een virus zou reduceren met 75 tot 85 procent, wezen studies uitgevoerd aan de landbouwhogescholen van Gembloux en Vilvoorde uit. Concreet krijgt de toeschouwer een aangepast masker op, stapt vervolgens door een boog die hem desinfecteert en, op het hoofd na, besproeit met een product op basis van chloor. Die zou de toeschouwer een beschermingslaag bieden tot het product vervlogen is. Daardoor zou een groot aantal toeschouwers tijdelijk in dezelfde ruimte kunnen samenkomen zonder noemenswaardig gezondheidsrisico.

De bedrijven in dit genre inspireren zich met name op Zuid-Korea, waar na de eerste infectiegolf van vorig jaar een soort van cohabitatie van virus en mens niet slecht uitpakt.

