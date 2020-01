Een supporter van voetbalclub KV Mechelen heeft zich woensdag voor de correctionele rechtbank in Mechelen moeten verdedigen na racistische uitingen tegen Charleroi. Hij riskeert een celstraf van zes maanden.

De veertiger wordt beschuldigd van aanzetten tot haat en discriminatie tegenover Marco Ilaimaharitra, een Franse speler van Charleroi met roots in Madagaskar, tijdens de competitiewedstrijd KV Mechelen-Sporting Charleroi. De speler deed daarover zijn beklag bij de assistent-scheidsrechter, maar die had niet gezien of gehoord wat er gebeurd was en Ilaimaharitra kreeg zelf een gele kaart. De speler verliet na de wedstrijd in tranen het veld.

Enkele dagen na de wedstrijd kon de Malinwa-supporter worden geïdentificeerd nadat twee getuigen zich hadden gemeld. Hij kreeg van de rechtbank meteen 3 maanden stadionverbod opgelegd, vorige maand gaf KV Mechelen hem een bestuurlijk stadionverbod van 17 maanden. De club wilde hiermee een signaal geven dat racisme niet thuishoort in de familieclub die KV Mechelen is.

Het parket vroeg woensdag een gerechtelijk stadionverbod van drie jaar. 'Er is een verschil tussen een stadionverbod dat door een club wordt opgelegd en een dat door een rechter wordt uitgesproken', verklaarde de procureur. 'Wanneer een club dit oplegt, is het geen sanctie maar betreft het een burgerrechtelijk gevolg van het niet-naleven van de voorwaarden waarmee je instemt als je een ticket voor de wedstrijd koopt. Enkel een rechtbank kan een stadionverbod als sanctie opleggen.'

De man ontkent racistisch te zijn geweest en vraagt de vrijspraak. 'Mijn cliënt heeft aan den lijve ondervonden hoe het is om ten onrechte te worden beschuldigd van racisme', zei zijn advocaat, Jeroen Nijs. 'Hij heeft steeds gezegd dat hij geen Hitlergroet uitbracht, en zich nooit racistisch of fascistisch heeft uitgelaten. Hij geeft wel toe te hebben geroepen en zijn middelvinger te hebben uitgestoken, maar dat had geen racistische bijklank. Men gaat in dit dossier voort op wat een speler ervaart, maar die geeft zelf toe enkel een beweging te hebben gezien en geen woorden te hebben gehoord. De zwaaibeweging die mijn cliënt maakte, is er één die wel vaker terugkomt bij voetbalsupporters maar is absoluut geen Hitlergroet.'

De supporter zelf zei geen enkele reden te hebben om racistisch te zijn. 'Dat zit totaal niet in mij, ik begrijp echt niet waarom ik hiervan beschuldigd wordt', klonk het.

De verdediging vroeg zich ook af waarom slechts twee mensen zich als getuige hebben aangemeld. 'In een uitverkocht stadion dat vol camera's hangt, is het toch bijzonder dat slechts twee mensen hem die Hitlergroet hebben zien doen en 'Zieg Heil' hebben horen zeggen?', zei meester Nijs nog. 'Eén van hen geeft dan nog toe het zelf niet gehoord te hebben, maar beweert dat de man zelf tegen haar verklaard zou hebben wat hij had gedaan. Maar de andere spelers, supporters, stewards en het publiek hebben niets gehoord.'

De veertiger kreeg al twee keer eerder een stadionverbod, omdat hij naar een speler van de tegenpartij had gespuwd. 'In een voetbalcontext is de tegenpartij de vijand, dan gebeuren zo'n dingen. Maar dat heeft helemaal niets met racisme te maken', besloot meester Nijs.

Ilaimaharitra stelt zich geen burgerlijke partij tegen de supporter.

De man kent zijn vonnis wellicht op 12 februari.

