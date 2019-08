'De geruchten in de pers als zou KV Kortrijk eerstdaags verkocht worden, zijn zeer voorbarig', aldus Sven Demeulemeester, advocaat van het bureau dat de belangen van KVK-eigenaar Vincent Tan behartigt.

Vorige week meldde Sport/Voetbalmagazine in zijn competitiespecial 2019-2020 dat het opving dat Vincent Tan, de Maleisische eigenaar van KV Kortrijk, opdracht gaf om voor de club een koper te zoeken. In een reactie daarop zei voorzitter Joseph Allijns toen: 'Tan bezit voldoende aandelen om de club te kunnen verkopen zonder het management daarover in te lichten, maar ik ben ervan overtuigd dat hij dat niet op die manier zal doen. Het is een gerucht dat geregeld opduikt en waarvan ik intussen niet meer wakker lig.'

De belangen van Tan worden sinds zijn overname van KV Kortrijk in 2015 behartigd door het Brusselse advocatenkantoor Altius. 'Vincent Tan is een zakenman en stak nooit onder stoelen of banken dat een verkoop van de club op termijn tot de mogelijkheden behoort', aldus Demeulemeester.

'Momenteel ligt er evenwel geen enkel concreet bod op tafel. In voetbal kan het snel gaan, maar berichten in de pers als zou KVK eerstdaags verkocht worden, zijn zeer voorbarig.'