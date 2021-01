Niet altijd was de Gouden Schoen een glinsterend feest, ook al zal het dit jaar wat meer ingetogen zijn. Als aanloop naar de uitreiking op 13 januari: opmerkelijke verhalen uit het verleden.

Het was een zaterdagavond in februari 1965. Het sneeuwde en het was barkoud. Anderlecht bereidde zich voor op een competitiematch tegen Sint-Truiden en plots werd er op de deur van de kleedkamer geklopt. De toenmalige trainer Pierre Sinibaldiwist dat er bezoek op komst was, deed de deur open en zag Jan Pulinxstaan, de toenmalige chef voetbal van Het Laatste Nieuws.

...

Het was een zaterdagavond in februari 1965. Het sneeuwde en het was barkoud. Anderlecht bereidde zich voor op een competitiematch tegen Sint-Truiden en plots werd er op de deur van de kleedkamer geklopt. De toenmalige trainer Pierre Sinibaldiwist dat er bezoek op komst was, deed de deur open en zag Jan Pulinxstaan, de toenmalige chef voetbal van Het Laatste Nieuws. 'Mogen we even storen, we hebben hier een Gouden Schoen', vroeg de altijd even beleefde Pulinx die er niet van hield in de picture te staan. Waarop hij de trofee mocht overhandigen aan Wilfried Puisdie dat referendum had gewonnen. De linksbuiten, de Gentovan het Belgisch voetbal, nam de Gouden Schoen in ontvangst, borg die op in zijn kast, knoopte de veters van zijn schoenen vast en rende vervolgens het veld op. Puis speelde zoals hij dat meestal deed, met zijn dribbels bezorgde hij zijn tegenspelers nachtmerries, zijn wegdraaiende centers waren verraderlijk.Wilfried Puis, een introverte Oostendenaar, verstond Paul Van Himst op het veld blindelings, al hebben ze nooit een lang gesprek gehad. Van Himst had op dat moment al twee keer de Gouden Schoen gewonnen, dat was op Anderlecht met veel tamtam gevierd. Nu volgde er na de match een receptie, of iets wat daarvoor moest doorgaan. Het feestje had plaats in een achterzaaltje onder de tribune. In dat kille hok, waar zelfs geen behang aan de muur hing, deden de spelers aan powertraining. Naast Pierre Sinibaldi waren er maar drie spelers aanwezig: Pierre Hanon, Jef Jurion en Jacky Stockman. Een kaakslag voor de sensibele Puis, die het typerend vond voor de koude sfeer die er toen bij Anderlecht heerste. Ook Jan Pulinx stond er gegeneerd bij. In zijn krant werd er nauwelijks over deze gebeurtenis geschreven. En dat ofschoon de formule van de Gouden Schoen was bedacht door Het Laatste Nieuws, door journalist Charles Baete die naar een manier zocht om de beste voetballer uit de Belgische competitie te bekronen.