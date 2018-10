Mogi Bayat, de spin in het web van het Belgische voetbal

Arnaud 'Mogi' Bayat, de 44-jarige Iraans-Frans-Belgische spelersmakelaar die vandaag werd opgepakt, is kind aan huis bij zowat elke Belgische topclub. De flamboyante zakenman is bijna 'incontournable' geworden in het Belgische voetbalwereldje.