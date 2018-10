Mogi Bayat opgepakt in federaal onderzoek, ook huiszoekingen bij Club Brugge en Anderlecht

Het federaal parket geeft voorlopig geen verder commentaar over het onderzoek.

Het is nog niet helemaal duidelijk waarover het onderzoek precies gaat en of het al dan niet om twee verschillende onderzoeken gaat.

Volgens de RTBF gaat het om een onderzoek naar vervalste voetbalwedstrijden, de kranten van Mediahuis maken melding van verschillende arrrestaties in een onderzoek naar fiscale fraude.

Huiszoekingen

Volgens Het Nieuwsblad en De Standaard is de federale politie woensdagochtend op verschillende plaatsen binnengevallen in een onderzoek naar financiële fraude en witwassen in het voetbalmilieu.

De openbare omroep VRT en VTM melden dat er ook bij Club Brugge en RSC Anderlecht en verschillende andere eersteklassers huiszoekingen hebben plaatsgevonden in het kader van hetzelfde onderzoek en dat ook Clubtrainer Ivan Leko en voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck zijn meegenomen voor verhoor, maar dat is niet door het parket bevestigd.

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe bevestigde aan de VTM-nieuwsredactie dat een huiszoeking aan de gang is. 'Club Brugge verleent zijn medewerking aan het onderzoek en heeft niets te verbergen', zegt hij.

Blauw-zwart bevestigt ook dat Leko woensdagochtend niet op training verscheen. Bij Paars-wit is trainer Hein Vanhaezebrouck wel op training verschenen.

Ook KV Mechelen bevestigt bij monde van voorzitter Johan Timmermans een huiszoeking en belooft zijn 'volledige medewerking'.

Scheidsrechters

Er zijn volgens verschillende media ook enkele scheidsrechters, onder wie Sébastien Delferière en Bart Vertenten, opgepakt.

'Ik ben alles momenteel via de media aan het volgen, het nieuws kan ik dan ook niet bevestigen', stelt scheidsrechtersbaas Johan Verbist. 'De refs van wie de namen circuleren, heb ik nog niet kunnen contacteren. Als ze effectief opgepakt zijn, is het logisch dat ze oproepen niet kunnen beantwoorden. Ik volg het dossier uiteraard verder op.'

Machtige makelaar

Het onderzoek zou in de eerste plaats spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic viseren, alsook de verschillende clubs waarmee ze zaken doen.

Bayat is een van de machtigste makelaars van het land. Hij doet zaken met alle grote clubs in de Jupiler Pro League, onder meer met RSC Anderlecht. Vooral met het vorige bestuur en met manager Herman Van Holsbeeck had Bayat een zeer goeie band.

Veljkovic staat minder in de belangstelling maar is ook een grote makelaar, die de laatste jaren vooral actief was bij KV Mechelen en Lokeren.

Intern bij sommige clubs heerst er al jaren veel wrevel omdat sommige bestuurslui van oordeel zijn dat de makelaars teveel invloed hebben op de gang van zaken binnen de clubs.

Het gerecht vermoedt dat er met de transfers die Bayat en Veljkovic doen financieel allerlei zaken niet zuiver op de graat zijn.

Behalve de twee makelaars werden nog een aantal andere mensen meegenomen voor verhoor, aldus nog de kranten.