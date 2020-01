In Sport/Voetbalmagazine komt Ryota Morioka terug op zijn moeilijke passage bij Sporting Anderlecht en legt hij uit waarom we Charleroi weer de beste versie zien van hem.

Bij Anderlecht zagen we nooit de Morioka van bij Waasland-Beveren.

Morioka: 'Het grote verschil was de tactiek. Ik heb me moeten aanpassen, de zaken anders doen. Met Clement (bij Waasland-Beveren, nvdr) hadden we geen tactiek. Nu ja, defensief wel, maar in balbezit mochten we dingen creëren. We hadden vrijheid. Daar hou ik van. Bij Anderlecht waren er bepaalde bewegingen die we moesten uitvoeren, zowel aanvallend als verdedigend. Dat was een groot verschil.'

Je hebt nochtans redelijk wat gescoord bij Anderlecht. Daarentegen leek de assistgever Morioka helemaal verdwenen...

Morioka: 'Je moet gewoon maar naar de statistieken kijken. Toen ik bij Waasland-Beveren was, gaf ik meer assists dan dat ik goals maakte. Bij Anderlecht heb ik enkele goals gemaakt, meer dan dat ik assists heb gegeven. Dat is toch een bewijs dat mijn spel veranderd was.'

De club verlaten zonder er geslaagd te zijn, was dat een grote ontgoocheling?

Morioka: (denkt lang na) 'Ja.'

Was dat de eerste keer in je carrière dat je door zo'n lastig moment ging?

Morioka: 'Neen, dat was niet de eerste keer. In Japan was me dat al enkele keren overkomen. Zelfs in Polen liep het niet altijd even vlot.'

Je traject tot bij Anderlecht lijkt anders veel op een sprookje.

Morioka: 'Weet je, op een bepaald moment wisselden ze in Polen van trainer en mocht ik twee maanden niet meespelen. Zo'n tegenslag heb ik meer dan eens meegemaakt. Bij Anderlecht raakte ik ook nog geblesseerd. Daarna ging ik naar deze club en lukte het allemaal meteen. Voetbal is vaak een kwestie van timing.'

Had je direct het gevoel dat Charleroi de ideale plaats was om Anderlecht te vergeten?

Morioka: 'Ik wíl Anderlecht niet vergeten. Ik heb daar vooruitgang geboekt, ook al kreeg ik weinig speeltijd. Als ik direct van Waasland-Beveren naar Charleroi was gegaan, dan had ik misschien niet als nummer 6 kunnen spelen. Bij Anderlecht heb ik defensief werk leren opknappen. Daardoor voel ik me hier beter op het veld.'

Dus de tactiek van Anderlecht heeft de Morioka van Waasland-Beveren niet geholpen, maar is wel een goeie leerschool geweest voor de Morioka als toekomstige nummer 6 van Charleroi?

Morioka: 'Misschien wel ja. Wie weet?' (lacht)

Lees het volledige interview met Moriokain onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 22 januari.

