Mousa Dembélé zal na dit seizoen afscheid nemen van het voetbal als speler. Dat maakte de Rode Duivel zelf bekend op zijn sociale media. Zijn laatste wedstrijd dateert intussen al van 11 augustus.

De technisch begaafde middenvelder heeft bij het Chinese Ghuangzhou City nog een contract tot eind dit jaar. Verschillende Belgische media berichtten dinsdagochtend dat de Rode Duivel geen contract meer zou hebben en met onmiddellijke ingang een punt zou hebbn gezet achter zijn loopbaan als speler. Dat spreekt Mousa Dembélé nu echter tegen op zijn sociale media.

'Bedankt voor de lieve berichten, maar ik wil verduidelijken dat ik nog niet gestopt ben. Ik heb nog een jaar contract en zal daarna stoppen met voetballen', klinkt het.

Sinds januari 2019 komt hij uit voor Guangzhou City, dat hem destijds voor een slordige 5 miljoen euro overnam van Tottenham Hotspur. Het was in de Britse hoofdstad dat de middenvelder de mooiste dagen in zijn carrière kende, aan de zijde van collega-Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Nacer Chadli. Hij verbleef 6,5 jaar op White Hart Lane, nadat de Spurs hem in de zomer van 2012 voor bijna 20 miljoen euro hadden overgenomen van Fulham, zijn eerste club in de Premier League. Voordien had hij met onnavolgbare dribbels furore gemaakt bij AZ (2006-2010) in de Nederlandse Eredivisie. Dat was zijn tweede werkgever in Nederland. Het was Willem II dat het jeugdproduct in 2005 wegplukte bij het toenmalige Germinal Beerschot.

Van de Rode Duivels heeft 'Mous' al een tijdje afscheid genomen. In maart 2020 bevestigde dat hij niet meer voor de nationale ploeg in actie zou komen. Zijn laatste interland dateerde toen al van september 2018. Mousa Dembélé debuteerde in mei 2006 als Rode Duivel en sloot af met 82 caps en 5 doelpunten. Hij was met de Duivels aanwezig op de WK's van 2014 en 2018 en het EK van 2016. Ook was hij erbij op de Spelen van 2008 in Peking, waar ze op de vierde plaats eindigden. Zijn laatste interland werd de Nations League-wedstrijd in IJsland (0-3) op 11 september 2018.

