Moeskroen blijft zich roeren op de transfermarkt. De Henegouwse club maakte maandag met Beni Badibanga al zijn derde aanwinst van de dag bekend.

Badibanga komt transfervrij over van degradant Waasland-Beveren. De 24-jarige linkerwinger speelde er sinds 2018. Afgelopen seizoen was hij in 28 competitieduels goed voor twee goals en twee assists. Het jeugdproduct van Tubeke zette zijn eerste stappen bij de profs bij Standard. Daar debuteerde hij in 2015 in de hoogste klasse. Hij speelde ook voor het Nederlandse Roda JC en Lierse.

'Als snelle en pittige linksbuiten kent hij ons kampioenschap goed. Daardoor zal hij snel operationeel zijn', stelt Moeskroen.

Les Hurlus kondigden eerder op de dag al de komst aan van de 35-jarige Argentijnse verdediger Matias Silvestre (Livorno) en van de 32-jarige Franse aanvaller Harlem Gnohéré (Steau Boekarest).

🔴 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟬/𝟮𝟭 ⚪️



𝐁𝐞𝐧𝐢 𝐁𝐚𝐝𝐢𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚 est Mouscronnois !



🇧🇪 Belge

📍 Attaquant

🎂 19/02/1996



Plus d’informations ⤵️ https://t.co/QmTwXK6U42 — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) July 20, 2020

🔴 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟬/𝟮𝟭 ⚪️



𝗛𝗮𝗿𝗹𝗲𝗺 𝗚𝗻𝗼𝗵𝗲́𝗿𝗲́ "Bison" débarque au Stade du Canonnier !



🇫🇷 Français

📍 Attaquant

🎂 21/02/1988



Plus d’informations ⤵️https://t.co/S1XHPIUOjW — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) July 20, 2020

🔴 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟬/𝟮𝟭 ⚪️



𝗠𝗮𝘁𝗶𝗮𝘀 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲 rejoint le Royal Excel Mouscron !



🇦🇷 Argentin

📍 Défenseur central

🎂 25/09/1984

✍🏼 2 saisons



Plus d’informations ⤵️ https://t.co/zJ2RuNZNmn — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) July 20, 2020

Badibanga komt transfervrij over van degradant Waasland-Beveren. De 24-jarige linkerwinger speelde er sinds 2018. Afgelopen seizoen was hij in 28 competitieduels goed voor twee goals en twee assists. Het jeugdproduct van Tubeke zette zijn eerste stappen bij de profs bij Standard. Daar debuteerde hij in 2015 in de hoogste klasse. Hij speelde ook voor het Nederlandse Roda JC en Lierse. 'Als snelle en pittige linksbuiten kent hij ons kampioenschap goed. Daardoor zal hij snel operationeel zijn', stelt Moeskroen. Les Hurlus kondigden eerder op de dag al de komst aan van de 35-jarige Argentijnse verdediger Matias Silvestre (Livorno) en van de 32-jarige Franse aanvaller Harlem Gnohéré (Steau Boekarest).