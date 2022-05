Het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector heeft Royal Excel Mouscron ook in beroep geen licentie toegekend om komend seizoen (2022/23) in het profvoetbal of in eerste nationale uit te komen. De Henegouwse club, die zich sportief van de redding verzekerde in de 1B Pro League, zakt hierdoor naar de tweede (amateur)afdeling.

Mouscron beet vorige maand voor de zevende keer in acht jaar tijd in het zand bij de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB), die oordeelde dat 'het voortbestaan van de club tot 30 juni 2023 (einde seizoen) niet gegarandeerd kan worden'. Mouscron kreeg dus geen licentie maar ging in beroep. Op die manier kochten Les Hurlus extra tijd om oplossingen (investeerders) te zoeken. De club kampte met liquiditeitsproblemen en kon daardoor de salarissen niet betalen. Ook was er achterstand bij de terugbetaling van bondsschulden. Vorige week kondigde Mouscron nog aan de achterstallige lonen van de maanden maart en april te hebben betaald, maar dat mocht dus niet baten. Het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector (C-SAR (Centre for Sports Arbitration)), een specifieke afdeling van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI), gaf Mouscron ook in beroep geen licentie voor komend seizoen. REM zakt dus naar de tweede (amateur)afdeling, met een handicap van drie punten. Mouscron maakte dinsdag het nieuws aan zijn spelerskern bekend, zo blijkt uit een tweet van Jérémy Taravel. 'Triest nieuws voor de fans, werknemers en alle jongeren van Mouscron maar geen licentie', schrijft de ervaren verdediger. 'Heel veel dank aan alle ECHTE mensen die geprobeerd hebben iets op te bouwen en voor Mouscron hebben gevochten.' In de Franstalige pers gaat het gerucht de ronde dat de club het faillissement zal aanvragen, maar dat heeft Mouscron nog niet bevestigd.

