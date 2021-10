Enzo Scifo is niet langer de trainer van Mouscron. Dat heeft de rode lantaarn in 1B donderdag gemeld.

Mouscron kon dit seizoen na zeven speeldagen nog niet winnen en staat troosteloos onderaan in 1B met twee punten. Virton een plaats hoger telt zes punten. Een oefennederlaag dinsdag tegen eerstenationaler Mandel United (1-0) bleek voor Scifo de spreekwoordelijke druppel.

'Na lange besprekingen na de nederlaag in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Mandel United kwam de directie van Mouscron tot de conclusie dat zij de coach moest laten gaan', klinkt het bij de Henegouwers. 'Enzo Scifo is donderdagochtend dus uit zijn functie ontheven. Hij wordt vervangen door het duo Philippe Saint-Jean/Olivier Croes voor de trip naar Lommel op zondag.'

De 55-jarige Scifo stond sinds het begin van het seizoen aan het roer van Mouscron, dat vorige jaargang uit eerste klasse zakte. Voor de voormalige topmiddenvelder was het zijn eerste opdracht als coach sinds hij in 2016 - uit solidariteit met de ontslagen bondscoach Marc Wilmots - opstapte als trainer van de Belgische beloften. Voordien was hij ook hoofdcoach van Charleroi, Bergen en Tubeke. Bij Mouscron was het zijn tweede passage. Hij leidde de club ook al een keer tussen december 2007 en juni 2009.

