Excel Moeskroen heeft dinsdag Enzo Scifo voorgesteld als nieuwe hoofdcoach. De 56-jarige Henegouwer ondertekende op Le Canonnier een contract voor twee seizoenen, met een optie op nog een seizoen. Hij is de opvolger van de Portugees Jorge Simao, die het na de degradatie van 'Les Hurlus' uit de Jupiler Pro League voor bekeken hield. Scifo moet proberen Moeskroen zo snel mogelijk terug naar de Jupiler Pro League te brengen.

Voor de voormalige topmiddenvelder wordt het zijn eerste opdracht als coach sinds hij in 2016 - uit solidariteit met de ontslagen bondscoach Marc Wilmots - opstapte als trainer van de Belgische beloften. Voordien was hij ook al hoofdcoach van Charleroi, Bergen en Tubeke. Bij Moeskroen wordt het zijn tweede passage. Hij leidde de club ook al een keer tussen december 2007 en juni 2009.

Scifo zou Emile Mpenza naast zich krijgen als T2. Dat werd nog niet bevestigd, maar zijn komst zou de komende dagen afgerond moeten worden. De 43-jarige Mpenza is een ex-speler van Moeskroen. Hij was in het seizoen 1996-1997 actief voor de Henegouwers. De voormalige spits van verder nog onder meer Standard, Schalke 04 en Manchester City was de voorbije jaren aan de slag in de jeugdopleiding van Antwerp. Oudere broer Mbo Mpenza is sinds vorige week sportief directeur bij Moeskroen.

