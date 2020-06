De Duitser Bernd Hollerbach is volgend seizoen geen trainer meer van Mouscron. De samenwerking wordt in onderling overleg beëindigd, zo bevestigt de club woensdag op zijn website.

De 50-jarige Hollerbach was sinds vorige zomer aan de slag bij Les Hurlus. Hij volgde er zijn landgenoot Bernd Storck op.

De Duitser had nog een contract voor een jaar. Mouscron legt uit dat de club vanwege besparingsmaatregelen, die nodig waren om de licentie te halen, zijn coach niet meer dezelfde voorwaarden kon bieden. Daarop besloten ze uit elkaar te gaan.

'In het kader van het overgangsbudget voorgelegd aan het BAS, dienden de bestuurders van Mouscron de kosten drastisch terug te dringen, onder meer op het niveau van de trainer en zijn staf', legt Mouscron uit. 'Zij waren dus niet meer in de mogelijkheid om dezelfde voorwaarden te bieden aan Bernd Hollerbach. De twee partijen hebben beslist hun samenwerking te beëindigen, om zo de engagementen te kunnen nakomen die de club is aangegaan voor de licentiecommissie en het BAS in het kader van het overgangsbudget.'

Mouscron beëindigde het stopgezette seizoen in de Jupiler Pro League op de tiende plaats. De club heeft nog geen opvolger aangeduid.

In februari was Hollerbach een tijdje buiten strijd door ziekte. Hij werd toen vervangen door Philippe Saint-Jean, hoofd opleidingen en oud-trainer van Mouscron.

