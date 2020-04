Vanuit zijn quarantaine in Abu Dhabi komt Paul-José Mpoku, nu spelend voor Al-Wahda, nog één keer terug op zijn bewogen laatste maanden bij Standard.

Paul-José Mpoku over...

... de voetbalstop in de Verenigde Arabische Emiraten:

'Oorspronkelijk was het onze bedoeling om terug te keren, maar alles ging zo snel. In Europa gingen de grenzen een na een dicht en er heerste een heel angstige sfeer in België. We dachten: misschien is het wel beter om in alle rust met het gezin hier te blijven. Dat wil niet zeggen dat we gespaard blijven van de hele crisis. We zitten in een lockdown en er werd zelfs een avondklok ingesteld van acht uur 's avonds tot zes uur 's ochtends om de stad te ontsmetten. 's Morgens mag ik nog wel naar het stadion om de infrastructuur van de club te gebruiken. Dat is mijn dagelijks uitstapje. Ik probeer ongeveer twee uur per dag te sporten, meestal in zaal maar soms ook buiten als de temperaturen nog enigszins draaglijk zijn. We moeten nog acht speeldagen afwerken en ik verwacht ook dat dat zal gebeuren, achter gesloten deuren waarschijnlijk en met een wedstrijd om de vier dagen. Dat is alleszins het gerucht dat de ronde doet.'

... zijn vertrek bij Standard afgelopen winter:

'Ik vind dat ik genoeg gedaan heb voor Standard om die transfer te verdienen. Ik weet dat de voorzitter op een bepaald moment onderhandelde met een Chinese club die meer geld op tafel wilde leggen, maar ik wilde niet dat anderen voor mij beslisten. Het is niet fijn om via de media te vernemen dat je niet meer welkom bent. Sommige bestuurders wilden misschien dat ik vertrok, maar Preud'homme heeft zijn vertrouwen in mij de hele tijd blijven uitspreken. Hij maakte van mij zelfs zijn kapitein. Met hem en met Bruno (Venanzi, nvdr) heb ik nooit problemen gehad. We hebben elkaar altijd rustig en professioneel onze mening gegeven.

'Preud'homme vond het niet fijn dat ik weg wilde, maar op het moment dat de overstap helemaal geregeld was, heeft hij me een lang WhatsAppbericht gestuurd dat me echt geraakt heeft. Ik heb het zelfs aan mijn vrouw laten lezen omdat de woorden die hij gebruikte zo sterk waren. Preud'homme is een fantastische coach met een maniakaal oog voor detail en iemand van wie ik veel geleerd heb. Ondanks alles wat er de jongste maanden gebeurd is bij Standard, prijs ik me gelukkig dat ik met zo'n goede trainer heb mogen samenwerken.'

... over zijn beste herinnering aan zijn tweede periode bij Standard:

'De bekerwinst onder Sá Pinto. Op voetbalvlak heb ik me evenveel kunnen ontwikkelen onder Preud'homme, maar onder Sá Pinto was er cette folie, die gekte. Uiteraard voetbalden we veel minder tactisch, maar de grinta waarmee de coach ook zijn spelers aanstak, compenseerde veel. Als we voetbalden, vertegenwoordigen we onze trainer. De mens achter de trainer ook, wie hij was. We zijn de hele tijd achter hem gaan staan, we deden dat omdat hij ons ook door dik en dun steunde. Er bestond een heel sterke vertrouwensband tussen hem en de spelersgroep.'

Lees het volledige interview met Mpoku in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 8 april.

Paul-José Mpoku over...... de voetbalstop in de Verenigde Arabische Emiraten:'Oorspronkelijk was het onze bedoeling om terug te keren, maar alles ging zo snel. In Europa gingen de grenzen een na een dicht en er heerste een heel angstige sfeer in België. We dachten: misschien is het wel beter om in alle rust met het gezin hier te blijven. Dat wil niet zeggen dat we gespaard blijven van de hele crisis. We zitten in een lockdown en er werd zelfs een avondklok ingesteld van acht uur 's avonds tot zes uur 's ochtends om de stad te ontsmetten. 's Morgens mag ik nog wel naar het stadion om de infrastructuur van de club te gebruiken. Dat is mijn dagelijks uitstapje. Ik probeer ongeveer twee uur per dag te sporten, meestal in zaal maar soms ook buiten als de temperaturen nog enigszins draaglijk zijn. We moeten nog acht speeldagen afwerken en ik verwacht ook dat dat zal gebeuren, achter gesloten deuren waarschijnlijk en met een wedstrijd om de vier dagen. Dat is alleszins het gerucht dat de ronde doet.'... zijn vertrek bij Standard afgelopen winter:'Ik vind dat ik genoeg gedaan heb voor Standard om die transfer te verdienen. Ik weet dat de voorzitter op een bepaald moment onderhandelde met een Chinese club die meer geld op tafel wilde leggen, maar ik wilde niet dat anderen voor mij beslisten. Het is niet fijn om via de media te vernemen dat je niet meer welkom bent. Sommige bestuurders wilden misschien dat ik vertrok, maar Preud'homme heeft zijn vertrouwen in mij de hele tijd blijven uitspreken. Hij maakte van mij zelfs zijn kapitein. Met hem en met Bruno (Venanzi, nvdr) heb ik nooit problemen gehad. We hebben elkaar altijd rustig en professioneel onze mening gegeven.'Preud'homme vond het niet fijn dat ik weg wilde, maar op het moment dat de overstap helemaal geregeld was, heeft hij me een lang WhatsAppbericht gestuurd dat me echt geraakt heeft. Ik heb het zelfs aan mijn vrouw laten lezen omdat de woorden die hij gebruikte zo sterk waren. Preud'homme is een fantastische coach met een maniakaal oog voor detail en iemand van wie ik veel geleerd heb. Ondanks alles wat er de jongste maanden gebeurd is bij Standard, prijs ik me gelukkig dat ik met zo'n goede trainer heb mogen samenwerken.'... over zijn beste herinnering aan zijn tweede periode bij Standard:'De bekerwinst onder Sá Pinto. Op voetbalvlak heb ik me evenveel kunnen ontwikkelen onder Preud'homme, maar onder Sá Pinto was er cette folie, die gekte. Uiteraard voetbalden we veel minder tactisch, maar de grinta waarmee de coach ook zijn spelers aanstak, compenseerde veel. Als we voetbalden, vertegenwoordigen we onze trainer. De mens achter de trainer ook, wie hij was. We zijn de hele tijd achter hem gaan staan, we deden dat omdat hij ons ook door dik en dun steunde. Er bestond een heel sterke vertrouwensband tussen hem en de spelersgroep.'Lees het volledige interview met Mpoku in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 8 april.