MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is vrijdag aangesteld als nieuwe voorzitter van amateurclub Francs Borains.

'Georges-Louis Bouchez is de nieuwe voorzitter van Royal Francs Borains', bevestigt de club uit Boussu-Bois uit Henegouwen, die komend seizoen naar eerste amateur promoveert. 'Zijn aanduiding is unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur van vrijdag 24 april. RFB begint zo aan een nieuwe pagina in zijn geschiedenis.'

'Dit is een eer voor mij', vertelde Bouchez bij zijn voorstelling in het Robert Urbain-stadion, waar de regels van de social distancing werden gerespecteerd. 'Ik heb mijn hele jeugd doorgebracht in de Borinage. De sportieve ambitie is zeker aanwezig. Maar we gaan het niet zomaar doen.'

