Jan Mulder en Paul Van Himst hebben altijd wel wat interessants te zeggen. Sport/Voetbalmagazine bracht beide coryfeeën samen voor een gesprek over het voorbije seizoen in de Jupiler Pro League, de Rode Duivels en zoveel meer. Een voorsmaakje.

Onze nationale ploeg komt deze maand vier keer in actie in de Nations League. Die wedstrijden moeten ons tonen wat we van het komende WK mogen verwachten.

Paul Van Himst: ' Eden Hazard kan tegen het WK top zijn, als hij niet opnieuw geblesseerd geraakt. Romelu Lukaku kan top zijn, Kevin De Bruyne ook. Als ze allemaal in vorm zijn, kunnen ze volgens mij nog iets doen op het WK.'

Jan Mulder: 'Ik zie ook wel een keeper die een bal kan tegenhouden, al kijk ik niet graag naar wat zich afspeelt achter de middenlijn. Ze hebben wel dé kans laten liggen in die halve finale in Rusland tegen Frankrijk. België had toen zijn beste ploeg.'

Van Himst: 'Maar het is niet altijd in je topperiode dat je iets wint. Toen Philippe Gilbert naar Quick-Step ging, riep iedereen dat hij niets meer zou winnen. Maar hij won toen wel de Ronde van Vlaanderen.'

Mulder: 'Ik was een bewonderaar van Hazard maar zijn demarrage gaat nu tien kilometer trager. En schuin en in de breedte. Als je beelden ziet van twee jaar geleden: toen sneed hij naar voor. Dat krijgt hij volgens mij niet terug. Na twee en een half jaar zie ik het eerder somber in, al vind ik hem nog altijd een geweldige speler.'

Heeft het vertrek van Vincent Kompany jullie verrast?

Mulder: 'Mij wel. Ik vind het een gewaagde stap. Ik had het niet gedaan. Kijk: de resultaten waren niet goed genoeg, die verloren bekerfinale streek hij net te glad. Een leerproces? Zo blijf je eindeloos leren. Maar Kompany was wel een uithangbord. Een gentleman, een naam waar je voor de dag kan mee komen. Zirkzee is gekomen vanwege Kompany. Dat mag je niet vergeten.'

Van Himst: 'Als de meningen niet overeenkomen, neem je beter afscheid. Blijven aanmodderen heeft geen zin.'

Ik vind het vertrek van Kompany een gewaagde stap. Ik had het niet gedaan.' Jan Mulder

Welke stap moet Charles De Ketelaere deze zomer zetten?

Van Himst: 'Hij heeft een gestalte waarmee hij zich in het buitenland nu al kan laten gelden. En hoe beter de ploeg is waar hij in zal belanden, hoe beter hij zelf zal worden. In mijn tijd had ik via mijn schoenleverancier contacten bij het Italiaanse Modena. Klonk leuk, maar ik heb dat nooit overwogen. Wat moest ik daar gaan doen? Daar zou ik weggedeemsterd zijn. Als je je wil verbeteren, moet je naar een betere ploeg gaan, niet enkel naar een club waar je een beter contract krijgt.'

Mulder: 'Door de sociale media heb je nu wel sneller een naam in het buitenland. Als jij vroeger bij Inter was beland, had bijna iedereen zich daar afgevraagd: Paul wie?'

Van Himst: 'Maar het voetballen zelf is wel moeilijker geworden, ook al was het toen ook lastig om tegen die mannen met hun catenaccio te voetballen, zeker in de tijd toen er nog ééntje anderhalf uur op jou geplakt werd. Ik zou liever vandaag voetballen tegen een verdediging in zone, waar je met je intelligentie kan tegen winnen, als je goed loopt.'

Lees het volledige en exclusieve interview in de nieuwste editie van Sport/Voetbalmagazine en in onze Plus-zone.

