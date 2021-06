België heeft zich na een zakelijke 0-2-overwinning tegen Finland als groepswinnaar geplaatst voor de 1/8e finales. Peter t'Kint analyseert de wedstrijd van de Rode Duivels en heeft vooral veel bewondering voor de maturiteit van de ploeg.

De Rode Duivels blijven maar winnen. Ze gaan voor de derde keer in de laatste vier grote toernooien met het maximum van de punten naar de volgende ronde en Roberto Martínez boekte zijn 46e zege als bondscoach van de Rode Duivels, een record. Het ging wel moeizaam tegen de Finnen. Moeten we ons daar zorgen over maken?

...

De Rode Duivels blijven maar winnen. Ze gaan voor de derde keer in de laatste vier grote toernooien met het maximum van de punten naar de volgende ronde en Roberto Martínez boekte zijn 46e zege als bondscoach van de Rode Duivels, een record. Het ging wel moeizaam tegen de Finnen. Moeten we ons daar zorgen over maken?Peter t'Kint: 'Absoluut niet. Ik had altijd de indruk dat de Belgen de volledige controle hadden. Oké, het was lang wachten op het doelpunt, maar die Finnen zijn ook nooit aan kansen gekomen. Ik ben vooral nog steeds verbaasd over de maturiteit en de professionaliteit waarmee deze ploeg speelt. Alsof ze nooit in de problemen komen tegen zulke landen. Ze laten niets liggen en hebben steeds veel kansen, waar ze ook altijd uit scoren.'Het voorbeeld daarvan vond ik gisteren Thomas Vermaelen. Met was voor een passie en inzet die nog speelt op zijn 35e en geen steek laat vallen, het is bijna ongezien.'Maar in het toernooi hebben de Rode Duivels wel wat pech. Nu komen ze dan wel tegen een beste derde, maar daarna volgt meer dan waarschijnlijk al Italië in de kwartfinale. Als je dat vergelijkt met andere landen: Nederland komt in de kwartfinale Wales of Denemarken tegen, dat is toch wel wat minder allemaal.'Kevin De Bruyne en vooral Axel Witsel en Eden Hazard begonnen aan de wedstrijd en speelden bijna de volle 90 minuten. Zijn zij nu klaar voor het echte werk?T'Kint: 'Dat gaat moeten blijken, want in principe hebben we zondag in de volgende ronde opnieuw een veredelde oefenwedstrijd tegen een beste derde. Pas daarna, in de kwartfinale, gaat het pas echt beginnen. Je ziet bijvoorbeeld bij Witsel en Hazard dat er nog wat procentjes bij kunnen. En het valt nog te zien hoe het lichaam van Hazard reageert na de wedstrijd. De kwartfinale is pas over tien dagen, dat is ook wel weer tijd genoeg om alles voor te bereiden. 'De opvolgers van deze generatie zien er goed uit met onder meer Youri Tielemans en Jeremy Doku, maar als zo'n Kevin De Bruyne op het veld staat... Dat is toch nog wat anders. Doku heeft bijlange na niet zoveel keer Lukaku gevonden als De Bruyne. Het is die connectie tussen KDB en Lukaku die ons naar de finale kan brengen.'Ik zie Hazard trouwens ook starten in de kwartfinale. Dat hij 90 minuten zou spelen, had ik niet meteen verwacht. Kan hij dat ook nog eens in de volgende ronde, als er dan misschien ook nog eens verlengingen bijkomen? Momenteel is hij nog niet top, dat zie je. Zijn niveau valt niet te vergelijken met dat van tegen Hongarije in 2016 of in Rusland op het WK in 2018. Daar zit hij nog maar op 50%, vermoed ik. Aan de andere kant is het al wel een enorm verschil met zijn prestaties bij Real Madrid. Dan zou ik weer zeggen dat hij 50% boven dat niveau zit. 'Met Hazard, De Bruyne en Lukaku voorin hebben we wel de beste aanval die we ons kunnen inbeelden. Het is de beste connectie in onze kern. Met Kevin De Bruyne die met de pasjes strooit en steeds de diepgang zoekt en Hazard en Lukaku die makkelijk een bal kunnen bijhouden, zit dat echt helemaal goed. Yannick Carrasco en Dries Mertens hebben dat bijvoorbeeld veel minder. Zelfs een Carrasco in topvorm is nog wat minder dan die drie. Tegen Finland stond er weer een nieuwe verdediging op het veld met Jason Denayer, Dedryck Boyata en Thomas Vermaelen. Wie van die drie zal nu blijven staan, met in het achterhoofd dat Jan Vertonghen en Toby Alderweireld certitudes zijn?T'Kint: 'Ze hebben het alle drie erg goed gedaan gisteren. Wie er nu zal blijven staan, hangt af van de tegenstander. Boyata is bijvoorbeeld erg goed met de kop, dat is handig tegen een grote logge spits, terwijl Vermaelen enorm scherp is, agressief in de pressing en eigenlijk nooit teleurstelt. Denayer was ook niet slecht. Hij speelde in een wat andere rol dan normaal, nu op de positie van Alderweireld rechts in de defensie. Daar lijkt hij toch meer tot zijn recht te komen.'Voor mij lijkt een verdediging met Vertonghen, Vermaelen en Alderweireld wel nog steeds de beste optie. Al moeten we zien of Vermaelen altijd centraal kan staan. Tegen grote spitsen komt hij misschien wat te kort in lengte. Dat kan Boyata dan weer beter opvangen. Maar is Vertonghen dan zo zeker van zijn plaats? Voor mij eigenlijk niet. Tegen snelle spitsen lijkt hij me toch wat te traag. Geef mij dan toch maar Vermaelen, die wel wat sneller is op die kant.'