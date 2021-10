Antwerp en Club Brugge, twee titelpretendenten die elkaar zondag in evenwicht hielden, investeerden allebei fors vorige zomer. Hoe staat het, nu het ritme hoog ligt, met de integratie van de nieuwkomers, na iets meer dan één derde van de competitie?

Europese verplaatsingen, deze week een eerste bekerduel, en komend weekend al speeldag 13 in de Jupiler Pro League: er wordt klassiek in het najaar veel gevraagd van topvoetballers. Antwerp was zondag al aan zijn zeventiende wedstrijd van het seizoen toe; Club Brugge, Europees direct in de groepsfase, aan zijn vijftiende. Gooi daar wat interlands bovenop - voor sommige jongens verplaatsingen naar Afrika of Zuid-Amerika - en je weet dat het druk is. Een diepe kern, met veel goeie spelers is dan ook de boodschap: Philippe Clement stelde in de competitie al 25 jongens op, Brian Priske (zie kader) zat zondag met het inbrengen van Pierre Dwomoh zelfs al aan nummer 29. Aan de felbevochten topper met veel duels zag je het op het eerste gezicht niet, maar bij jongens als NoaLang of CharlesDe Ketelaere, allebei recent ook weg voor interlands, merk je dat een beetje rust stilaan welkom is. Het is al van Oostende thuis (10 september) geleden dat Lang nog eens scoorde, en zijn assist tegen Kortrijk op de vorige speeldag was - in eigen land - de eerste sinds 22 augustus. Zelfde verhaal bij De Ketelaere: vijftiende match van Club Brugge, vijftiende keer aan de aftrap. Wel niet meer gescoord sinds 18 september (Charleroi uit); afgelopen zondag was dat de schuld van Ritchie De Laet, die een bal van de lijn weghaalde. In het begin van het seizoen stond de blonde jongeling nagenoeg altijd 90 minuten op het veld.De Ketelaere en Lang zijn na Clinton Mata overigens de spelers met de meeste speelminuten in de competitie bij Club (respectievelijk 1023 en 1006 op een theoretisch totaal van 1080), maar de laatste weken gaat De Ketelaere wel wat sneller naar de kant: in de 71e minuut tegen Leipzig, de 69e tegen Kortrijk, de 78e tegen Manchester City en zondag al in de 64e. De rust die beide heren in de beker zullen krijgen, zal deugd doen, met voor de interlandbreak nog duels tegen STVV, City en Standard. De breedte van de kern kan straks in de titelrace de doorslag geven. Club liet vorige zomer met Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen) achterin één verdediger vertrekken - Simon Deli was in januari al weg - en haalde drie nieuwkomers: Jack Hendry (26), Stanley Nsoki (22) en Faitout Maouassa (23). Zij scherpten niet alleen de concurrentie aan, twee van hen namen achterin de boel resoluut over. Hendry kwam eind augustus en stond meteen altijd in de basis, op één duel (KV Kortrijk) na. Zij die hem kenden bij KV Oostende zijn daardoor een tikkeltje verrast. Niet dat ze zijn leiders- en voetballende kwaliteiten in vraag stelden, maar er was eerder twijfel aan zijn fysiek. Na twee operaties en wat spierletsels kwam Hendry van heel ver. Maar Club heeft een en ander goed onder controle. Aan zijn zijde maakt Stanley Nsoki, zondag in een gespierd duel twee keer geel en voortijdig naar de kant na een wedstrijd waarin hij uitstekend verdedigde, de meeste progressie. In het spel van de Fransman zit altijd wat risico, hij komt graag voor zijn man om te anticiperen, en dan kan je al eens te laat zijn. Maar het aarzelende begin, met onzekere positiekeuzes en momenten van concentratieverlies, is inmiddels weggespeeld. Ook Europees, ook al ging het nog grondig fout tegenover de vele positiewissels van Manchester City. Maar daar ging heel Club verdedigend de mist in. Nsoki miste tot dusver slechts drie duels: Eupen, Gent (6-1, de verdediging achterin bestond toen uit de academy boys Van Der Brempt- Mechele- Mbamba) en Charleroi. In de negen competitieduels met de Franse verdediger in de basis slikte Club slechts zes goals. Van zijn landgenoot Faitout Maouassa zagen we nog niet veel: een paar minuten tegen Oostende, een helft op Mambour, zeventig minuten tegen KV Kortrijk en een half uur op Antwerp. In Charleroi werd hij aan de rust vervangen door Lang en speelde hij met Sobol in de rug in een eerder aanvallend georiënteerde rol; andere keren, zoals tegen KV Kortrijk of op Antwerp, trok hij uitstekend zijn plan als linksachter. Hij verdreef Federico Ricca naar het achterplan. De Uruguayaan (bijna 27) kwam sinds de komst van Maouassa alleen nog heel even tegen Leizpig (12 minuten) in actie. In de competitie niet. Ook Matej Mitrovic is sinds augustus uit beeld. Hoe kwalitatief sterk de kern van de tweede in de stand is, moeten Owen Otasowie (20) en Tibo Persyn (19) ondervinden. Eerstgenoemde zagen we nog niet, tenzij bij Club NXT, waar hij tegen Standard én STVV twee keer voortijdig naar de kant werd gehaald. Een samenloop van omstandigheden: aanpassing, wat blessures, fysiek nog onvoldoende en vorige week weer wat ziekjes. Persyn tuimelde onlangs tegen KV Kortrijk net van het wedstrijdblad ten voordele van de jonge Noor Antonio Nusa (16), die vooral moet rijpen bij Club NXT. Persyn, uit de jeugd van Club naar Inter gegaan, kwam terug omdat hij in Italië onder een nieuwe coach op weinig speelminuten zou kunnen rekenen, maar ondervindt dat het ook in Brugge niet evident is. In augustus maakte hij nog wel wat minuten, tegen Beerschot startte en scoorde hij zelfs, maar sinds de kern compleet is, moet hij vooral toekijken. Ignace Van Der Brempt (19) - zwak op Gent als verdediger, uitstekend op Antwerp op het middenveld - staat verder. De zaak van Otasowie, een centrale middenvelder, wordt niet geholpen door het sterke presteren van Eder Balanta en Mats Rits, waardoor Ruud Vormer soms moet toekijken, maar ook door de pijlsnelle evolutie van Noah Mbamba (16). In Gent nog pijnlijk lid van de lekke verdediging - het krediet op die positie is hij kwijt - op Antwerp werd hij na de rode kaart van Nsoki nog snel-snel vervangen door Mechele, maar op het middenveld maakt hij bij invalbeurten indruk door zijn rust, kracht en balbeheersing. Van het tienerduo Mbamba (16)-Dwomoh (17) dat zondag een goeie 35 minuten samen op het veld stond, maakte de youngster van Club de beste indruk. Voor het eerst niet in actie afgelopen zondag bij blauw-zwart sinds hij eind augustus zijn transfer van 9 miljoen euro afrondde: Kamal Sowah. Op papier de opvolger van Ruud Vormer in een rol als box-to-box, maar bij gebrek aan flankspeler naar de rechterkant verhuisd. Sowah vecht daar met de lijn, die hem beperkt in zijn bewegingsruimte. Tegen City werd hij na 55 minuten al naar de kant gehaald, zondag stond Ignace Van Der Brempt op zijn plaats: wat meer kracht, op de Bosuil kwam dat in een gespierd duel van pas. Voor Sowah (21) is het ademhalen en zoeken naar offensieve efficiëntie. Eén assist in bijna 400 minuten is te weinig. Met het vertrek van David Okereke en Youssouph Badji was in de aanval ruimte, maar veel hebben we van de nieuwkomers nog niet gezien. Ruben Providence, gehuurd van AS Roma, werd quasi rechtstreeks van de tafel waar hij zijn handtekening zette naar de operatiezaal gestuurd. Met een enkelletsel is hij maanden out. Wesley Moraes leek in september terug - 55 minuten tegen Charleroi, 18 tegen Leipzig - maar nadien zat hij alleen tegen OH Leuven nog in de kern, daarna niet meer. Na bijna twee jaar is het einde van de lijdensweg nog niet in zicht. Idem dito met José Izquierdo, al sinds 2018 op de sukkel. Hij is op de weg terug. Kijk maar naar de twaalf minuutjes tegen KV Kortrijk, dat was een overwinning op zichzelf en zijn lichaam. Maar dat hij vervolgens aan de kant moest blijven tegen City én Antwerp, bewijst dat één zwaluw de lente nog niet maakt. Om al die redenen - en ook omdat Bas Dost zeer weinig laat zien op die momenten dat hij een kans krijgt - rust nogal wat gewicht op de schouders van Charles en Noa. En dat kan soms te zwaar wegen, vandaar de moeizaam bevochten 1-1 bij Anderlecht en Antwerp, maar ook thuis tegen Leuven. En de al even zwoegende 0-1 bij Charleroi, met een doelpunt in blessuretijd. Een doelpunt toen met dank aan Club NXT (assist Van Der Brempt, goal De Ketelaere). Soms schuilt de redding in eigen huis...