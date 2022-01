Carlos Puertas is de vijfde Zwitser (ook al is hij technisch gezien een Spanjaard) die dit seizoen onder contract staat bij een 1A-club. De laatste jaren zakken steeds meer spelers uit het Alpenland af naar onze contreien. En ook al is het nog niet zo'n boom als Japanners, zou dat zo drastisch kunnen veranderen.

Naast Frankrijk is Japan het tweede meest vertegenwoordigde land in de Jupiler Pro League (België niet meegerekend) met veertien spelers. De Japanners vinden in onze competitie het ideale platform om het Europese voetbal te veroveren. En met Shinji Kagawa kwam er deze maand zelfs een echt grote naam naar Limburg.

...

Naast Frankrijk is Japan het tweede meest vertegenwoordigde land in de Jupiler Pro League (België niet meegerekend) met veertien spelers. De Japanners vinden in onze competitie het ideale platform om het Europese voetbal te veroveren. En met Shinji Kagawa kwam er deze maand zelfs een echt grote naam naar Limburg. Volgen de Zwitserse spelers binnenkort dat voorbeeld? Op dit moment tellen ze met vijf spelers nog geen al te grote basis in de Jupiler Pro League. De bekendste van dat groepje is co-topschutter Michael Frey die vorige zomer Waasland-Beveren verliet voor Antwerp. De bonkige spits zat daarvoor nog bij het Turkse Fenerbahçe en even in Duitsland bij Nürnberg. Het is een heel ander parcours dan dat van Bastien Toma, die als beloftevolle speler uit de Zwitserse competitie naar KRC Genk trok voor 3,7 miljoen euro. Hij maakte ondertussen wel al terug de omgekeerde beweging om terug aan spelen toe te komen, maar heeft bij Genk nog wel een contract lopen tot 2014.Bij Charleroi kwam er dit seizoen ook al een nieuwe Zwitser bij met verdediger Stefan Knezevic. Zulte Waregem, dat al een Zwitser in zijn rangen had met Dimitri Oberlin, huurde dan weer Dereck Kutesa van Stade Reims. Cameron Puertas, die deze maand naar Union trok, is daarmee de vijfde Zwitser op onze velden dit seizoen. En ook in 1B zitten er al wat Zwitsers met Leonardo Bertone en Chris Kablan (Waasland-Beveren), Léo Seydoux (Westerlo) en Aimery Pinga (Virton). En dan heb je bij Waasland-Beveren ook nog twee Zwitsers als coaches van de ploeg.Voor de Zwitserse Super League, waar de meeste talenten via tussenstops bij de Europese top belanden, heeft de Belgische competitie het ideale profiel om de stap hogerop te zetten. Het algemene niveau ligt hier hoger dan in Zwitserland, ook al doen we het op de Europese coëfficiëntenlijst met een 13e plek maar net beter dan Zwitserland (14e). België kwam vorig seizoen echter van een 9e plaats, terwijl de Zwitsers dit jaar opklommen vanuit 19e positie. Paul Bollendorf, makelaar van onder meer Bertone, Knezevic en Frey, ziet dat het Belgisch voetbal op meerdere vlakken beter is dan de Zwitserse Super League. 'De Belgische markt is enorm. De clubs worden steeds beter, hebben eigenaars die investeren en sportieve structuren die blijven groeien. En dat allemaal tijdens deze pandemietijden. En dan hebben we het nog niet over de transfersommen en de salarissen die hier worden betaald. Het is een compleet andere wereld.'Door Fabien Chaliaud