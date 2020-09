De Red Flames werden overklast door de Zwitsers en zagen zo hun voorsprong in groep H in rook opgaan. Nu moeten ze op zoek gaan naar kwalificatie voor het EK tegen Litouwen en.. Zwitserland in eigen huis.

Alerter, beter in de organisatie, harder in de duels, meer gedurfd, technisch beter, ... In feite overklasten de Zwitsers onze Red Flames op alle vlakken tot aan de aansluitingstreffer van Tessa Wullaert in de 70ste minuut. 'Zwitserland was niet beter, maar we moeten naar onszelf kijken, vooral in de eerste helft', vertelde de kapitein na de wedstrijd vooraleer ze opnieuw het probleem aankaartte dat de Belgen te veel respect tonen voor de topploegen. 'Het is erg frustrerend, want tegen betere ploegen hebben we altijd schrik en lopen we achter de feiten aan.'Zoals zo vaak konden de Belgen geen mentale klik maken om eindelijk eens te tonen tot wat ze in staat zijn op de grote momenten. De Flames tonen zich nog te vaak te timide. Daar is nog een grote progressie voor deze groep als ze willen mengen in de Europese top.Niet rebels genoegIn het stadion van Thun liepen de Belgen voortdurend achter de bal en zeker na de openingstreffer... in de vijfde minuut. Uiteindelijk wisten de Flames, die te slordig waren in de passing en te weinig enthousiasme toonden, toch met slechts één doelpunt achterstand de kleedkamer in te gaan. In de 64e minuut was het echter aan Alisha Lehmann om de score te verdubbelen. Net zoals in het begin van de wedstrijd, profiteert de middenvelder van West Ham van de laksheid van de Belgen om te versnellen en met een afstandsschot keeper Nicky Evrard te verschalken. Goed geplaats, dat zeker, maar de ruimte die werd gegeven aan de topspeelsters van Zwitserland, wordt op dit niveau cash betaald. Veel te vaak wisten de Zwitserse meisjes de verdediging te doorbreken door het centrum of met een lange bal in de rug.Vooraan kregen de Flames niets klaar, te beginnen met Tessa Wullaert die geen enkele bruikbare bal kreeg en de volledige eerste helft in de achterzak van de Zwitserse verdediging zat. Het was zelfs enkel Dhont, die na een goeie tweede helft tegen Roemenië in de basis mocht beginnen, die het actiefst was van alle Belgen. Maar het was allemaal niet genoeg. Door de grote Zwitserse druk hadden de Belgen geen antwoord op de voortdurende aanvallen. 'We creëerden niet genoeg kansen en zaten gewoon helemaal niet in de wedstrijd tijdens het eerste kwartier. Onze passen gingen ook niet zoals ze moesten. En daar profiteerden ze goed van', analyseerde Kassie Missipo de match goed. Na de rust ging het een beetje beter en wisten de Belgen de bal langer in de ploeg te houden. Maar het was wachten tot op het uur eer er eindelijk een grote kans kwam, na een mooie combinatie tussen Wullaert en Dhont. Dat is te weinig. En het is zelfs nog erger wanneer twee minuten later de Zwitsers hun tweede van de avond maken. De inbreng van Tine De Caigny, nog geblesseerd tegen Roemenië, veranderde het spel bij de Flames. De bal ging sneller rond en Wullaert wist de verdediging pijn te doen met haar snelle rushes en goeie voorzetten voor de kopbalsterke De Caigny, Justine Vanhaevermaet en Marie Minnaert. In de 70ste minuut is het dan ook Wullaert die het eindpunt vormt van een goeie aanval na een sterke recuperatie van Dhont. Bediend in de zestienmeter, liet Wullaert haar klasse zien en fusilleerde de Zwitserse doelvrouw. Het daaropvolgende kwartier was in het voordeel van de Belgen die profiteerden van een vermoeide tegenstander. Kansen volgden, maar Wullaert, Minnaert en Vanhaevermaet wisten niet te scoren. Het momentum was er eindelijk, maar het was te laat en de Zwitsers wisten hun voorsprong te behouden. Door de zege zetten de Zwitsers de puntjes op de 'i' na een accident de parcours tegen Kroatië (1-1), maar ze komen er ook terug door aan de leiding in groep H met 16 punten, eentje meer dan de Flames.'Nu moeten we ons concentreren op Litouwen en daarna moeten we proberen 90 minuten te spelen zoals we hier deden in de het laatste kwartier. Toen lieten we zien wat we konden. We moeten spelen zonder angst met meer druk naar voren. Dat is ons spel', concludeert Wullaert. Het was te timide, niet meteen een karaktertrek die je verwacht van een team dat mee wil doen met de grote teams in Europa.