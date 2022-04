De vrouwenploeg van Anderlecht werd deze week al voor de vijfde keer op rij Belgisch kampioen. In tegenstelling tot de voorbije jaren, toen Tessa Wullaert en co de competitie domineerden, was dat nu wel anders.

In de tribunes van OH Leuven, verscheen er spontaan een glimlach op het gezicht van Anderlechteigenaar Marc Coucke. Enkele dagen nadat hij de mannen had bekritiseerd op Twitter - 'Hoe op 1 week een gans seizoen om zeep helpen', schreef hij op Instagram - mocht Coucke de titel vieren met zijn vrouwenploeg. En die werd met veel meer moeite behaald dan de voorbije jaren. Op 23 maart 2021 maakte Anderlecht de komst van Johan Walem bekend. Niet voor een plekje bij de beloften, zoals bij zijn eerdere passage bij paars-wit, maar als trainer van RSCA Women. Een verrassing voor zo goed als iedereen, omdat de ex-bondscoach van de nationale U21 geen enkele ervaring had in het vrouwenvoetbal. Al van in het begin leek de taak van Walem niet te onderschatten. Hij moest kampioenenmaker Patrick Wachel doen vergeten en twee van zijn beste speelsters, Tine De Caigny en Jarne Teulings, trokken naar het buitenland. Het begin van het seizoen was dan ook lastig voor Anderlecht met twee nederlagen in de eerste vijf competitiewedstrijden. Meer nog, het lukt Walem en co niet om een puntje te pakken tegen grote concurrent OH Leuven. Maar toch slaagde de ploeg erin als eerste aan de play-offs te beginnen, met één punt voorsprong op de Leuvense vrouwen. Voor het begin van de belangrijke play-offs nam Walem de druk weg bij zijn ploeg. 'Kampioen worden, zou een verrassing zijn. De grote favoriet is Leuven.' Maar met één zege in de eerste twee wedstrijden is de druk er toch: nu moest er gewonnen worden van Leuven, dan hadden ze nog alles in eigen handen. En dat lukte Anderlecht ook en op welke manier. De Leuvense vrouwen werden maar liefst met 4-0 opgegeten. Het werd dé referentiematch van de play-offs en deed de ploeg ook duidelijk goed. In het vervolg van de wedstrijden werd geen enkel foutje meer begaan en won Anderlecht alles. Resultaat: 18/21 in de play-offs en een vijfde titel op rij. 'Omdat we zo onder druk werden gezet, hebben we de koppen samen gestoken en hebben we erg goed geantwoord, dat was belangrijk', vertelde Tessa Wullaert nadien. Tijdens het seizoen kwamen de geruchten naar buiten dat Anderlecht wou besparen op het damesteam, wat zorgde voor heel wat ophef. Maar dat weerlegde CEO Peter Verbeke even later. 'In deze coronatijden moeten we overal besparen. We hebben echter een uitzondering gemaakt voor het damesteam, waarvan het budget niet zal worden verlaagd', zei hij in De Tribune bij Sporza. Een grote opluchting voor iedereen die begaan is met de kampioen, want Anderlecht zal dus gewoon blijven investeren in het vrouwenteam. Dat zal komend jaar wel zonder coach Johan Walem zijn. Hij kondigde aan het einde van het seizoen namelijk aan al na een eerste titel op te stappen bij de club. 'We hebben een geweldig plan uitgekiend voor hen', vertelde hij voor de microfoon van RTBF na de gewonnen wedstrijd tegen OH Leuven in de play-offs. Het toekomstplan voor dit RSCA-damesteam lijkt wat op het werk dat voor de mannen is begonnen: competitief blijven maar ook jongeren uit eigen huis een kans geven in het eerste team. Ondanks de behaalde titel is het seizoen van Anderlecht echter nog niet gedaan. Op 14 mei nemen de RSCA Women het in de bekerfinale op tegen de grote rivalen van Standard. Een mogelijke dubbel en de vijfde titel op rij, Anderlecht is nog steeds de meester van de Scooore Super League.Door Alexandre Gérard