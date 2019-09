Anderlecht greep vlak voor verstrijken van de transferdeadline naast toptarget Mbaye Diagne, waardoor de ploeg, mede door de aanslepende blessures van Roofe en Dimata, nog steeds met een spitsenprobleem zit.

Na de transfer van Nacer Chadli kondigde het bestuur van paars-wit aan dat het transferwerk aan inkomende zijde af was. Door onvoorziene omstandigheden moest Michael Verschueren zijn plannen herzien. Dat had alles te maken met de lichamelijke toestand van Kemar Roofe. Een paar dagen voor de match tegen Standard werd de spits alleen in de gym gespot terwijl hij met gewichten aan het sjouwen was.

Toen er geïnformeerd werd naar de situatie van de Engelsman kon er geen datum geplakt worden op een eventuele terugkeer. Sinds zijn aankomst in Brussel begin augustus trainde Roofe nog niet mee met de rest van de groep en een terugkeer op het trainingsveld is blijkbaar nog niet voor meteen. Wanneer hij effectief zal kunnen spelen, weet niemand op Anderlecht.

Het blijft voorlopig wachten op Dimata. © belgaimage

Dat geldt ook voor Landry Dimata, die in augustus een tijdlang in het Franse Clairefontaine verbleef om te revalideren. Alessandro Schoenmakers, de fysiektrainer die in februari meekwam met Fred Rutten en in het tussenseizoen naar Ajax verhuisde, maakte zich sterk dat hij Dimata fit zou krijgen voor de play-offs, maar zijn prognose bleek achteraf gezien veel te optimistisch. Intern kwamen sommige mensen tot de conclusie dat het gestel van Dimata de zware revalidatie nog niet aankon.

De langdurige afwezigheid van Roofe en Dimata verplichtte Verschueren om net voor het weekend een versnelling hoger te schakelen in de zoektocht naar een nieuwe aanvaller. Het speurwerk leek uit te monden in de komst van Galatasarayspits Mbaye Diagne, maar die koos uiteindelijk voor Club Brugge. Een uppercut die mogelijk even zal blijven nazinderen bij Anderlecht.

Waar blijven spitsen uit eigen jeugd?

In het gedachtegoed van Vincent Kompany moet het management eerst op Neerpede rondkijken wat er voorhanden is voor het overgaat tot een aankoop, maar de spitspositie is al jaren een probleem bij de jeugd. Tegen Standard stonden met Killian Sardella, Sieben Dewaele, Francis Amuzu, Albert Sambi Lokonga, Yari Verschaeren en Alexis Saelemaekers zes jongens uit de eigen opleiding tegelijk op het veld, maar geen van hen werd als spits opgeleid. Romelu Lukaku is de enige spits die van de band rolde op Neerpede en die een basisplaats kon veroveren bij de A-ploeg.

Saelemaekers maakte het verschil tegen Standard. Vijf andere jeugdspelers hebben ook minuten gemaakt. © belgaimage

Aan de Neerpedestraat beginnen ze in te zien dat het een acuut probleem is geworden bij veel jeugdploegen. Alle hoop is nu gevestigd op Mario Stroeykens, die eind deze maand vijftien jaar wordt en zich engageerde om zijn eerste profcontract te tekenen op Anderlecht. Stroeykens proefde in augustus op de Otten Cup in Eindhoven voor het eerst van voetbal met de U21 en het bestuur is aan het pushen om hem sneller in het team van Craig Bellamy te integreren. Al gaan er ook stemmen op om hem niet meteen te verbranden.

Scoren is al jaren een probleem bij Anderlecht. Simon Davies probeerde zichzelf na de match tegen Standard moed in te spreken door te beweren dat ze het ook zouden redden zonder bijkomende offensieve versterking. Maar hij zal wellicht beseffen dat het team heel het seizoen met losse flodders zal blijven schieten zolang er geen vlot scorende spits opstaat.

Einde mercato @ #RSCA. Michael Verschueren: “Consistent beleid voeren, geen betere opties beschikbaar om een nog sterker team te bouwen tijdens de laatste mercato-dag.” Squad completed. #trusttheteam #trusttheprocess pic.twitter.com/Rm4iQXS7bA — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 2, 2019

Lees de vollede reportage over het spitsenprobleem van Anderlecht in Sport/Voetbalmagazine van 5 september.