STVV zit voorlopig in de hoek waar de klappen vallen. Op dit moment is het vooral trainer Bernd Hollerbach die de slagen moet opvangen.

Het was wellicht hét beeld van STVV-Kortrijk: verdediger Maximiliano Caufriez die diep in de tweede helft in de aanval moest postvatten om oorlog te maken in het strafschopgebied van doelman Marko Ilic. Bij afwezigheid van Nelson Balongo, die uit de kern viel door een enkelblessure en het niet zag zitten om met een infiltratie te spelen, stond Bernd Hollerbach met de rug tegen de muur. Met zijn gestalte en kopbalsterkte was Caufriez dus de geknipte man om de Truienaars aan de gelijkmaker te helpen, maar het manoeuvre van de Duitse coach was vooral een vingerwijzing richting zijn leidinggevenden, die talmden met het halen van de broodnodige versterkingen. Net zoals de voorbije jaren passen de Japanners hun beproefde recept toe: in de laatste dagen van de mercato snel wat spelers halen in de hoop dat er iemand tussen zit die ze later met een serieuze meerwaarde kunnen verkopen. Die strategie leverde de voorbije seizoenen een 7e, een 12e en een 15e plaats op - niemand kan ontkennen dat de resultaten in dalende lijn gaan. Na de thuisnederlaag tegen Kortrijk kreeg het bestuur de volle laag. Vooral sportief directeur Andre Pinto moest het ontgelden bij de ultra's van Brigada Hesbania, terwijl het een publiek geheim is dat hij alleen uitvoert wat hij van hogerhand (in casu Takayuki Tateishi) opgedragen krijgt. En door om de haverklap om versterkingen te roepen neemt Hollerbach het risico de controle over de kleedkamer te verliezen, maar hij zal ook beseffen dat hij het niet zal redden als er verder niemand bijkomt.