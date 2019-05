Het aantal stewards in de voetbalstadions gaat omhoog van één per 300 supporters naar één per 250 supporters. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V aangekondigd, na een overleg met de KBVB en de Pro League. KBVB-CEO Peter Bossaert wil pyrotechnische middelen weren uit alle stadions.

De wedstrijd Standard-Anderlecht moest op 12 april vervroegd worden stilgelegd nadat de supporters van Anderlecht vuurpijlen en rookbommen op het veld hadden gegooid. Anderlecht werd gestraft met een forfaitnederlaag, 5000 euro boete en een match achter gesloten deuren. Wegens Bengaals vuur voor aftrap van de stilgelegde Standard-Anderlecht moeten ook de Rouches een boete van 3500 euro betalen.

Meer en beter

Om nieuwe incidenten te voorkomen wil Pieter De Crem het aantal stewards opdrijven tot één per 250 supporters. Het koninklijk besluit zou nog voor de start van het nieuwe seizoen, eind juli, van kracht moeten zijn.

Daarnaast komt er extra opleiding voor de stewards. 'Vanaf dit jaar worden ze opgeleid in 'profiling', om criminele voorbereiding in een vroege fase te ontdekken', zegt De Crem. Ze krijgen ook een extra opleiding in toegangscontrole, met bijzondere aandacht voor het opsporen van 'pyrotechnische middelen', zoals vuurwerk. Op 1 juni organiseert de voetbalcel een extra opleidingsdag met de veiligheidsverantwoordelijken uit de competities 1A en 1B.

Vuurwerk

Peter Bossaert, CEO bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), wil alle pyrotechnische middelen weren uit de Belgische voetbalstadions. 'Het gebruik van pyrotechnische middelen en het gooien van bier horen niet thuis in een stadion', zegt hij. 'We hopen dat we snel werk kunnen maken van het streng bestraffen van mensen die zich hierop laten betrappen. We moeten hen de toegang tot het stadion ontzeggen.'

Bossaert wil zich spiegelen aan de Engelse competitie. 'Vuurwerk is niet nodig om een goede sfeer te creëren. In Engeland zie je dat nooit meer, en dat zijn de meest sfeervolle stadions ter wereld. Ik kijk ook in eigen boezem: we moeten beter communiceren rond pyrotechnische middelen. 98 procent van de supporters heeft het daar moeilijk mee of is er zelfs slachtoffer van.'

'Om dat te bewerkstelligen kunnen we onze stadions beter uitrusten met uitgebreide camerabewaking en mechanische poorten. Daarnaast hebben stewards een heel belangrijke rol in het stadion. Het is vaak een kat-en-muisspel tussen mensen die Bengaals vuurwerk gebruiken en de ordediensten en in dat kat-en-muisspel moeten wij onze mensen zo goed mogelijke kansen geven om hun taak uit te oefenen. Daarvoor ontwikkelen wij een programma om hen te ondersteunen. Veiligheid kost geld, maar brengt ook op als je goed beveiligt', aldus Bossaert. (

Ook Pierre François, ceo van de Pro League, staat achter de maatregelen. 'Volgend seizoen komt er een beloning voor de club met het meest innovatieve project in de strijd tegen pyrotechnische middelen', zegt hij.