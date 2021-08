KRC Genk voetbalde ook tegen Sjachtar goed, maar om een resultaat te halen moet het achterin een stuk beter voor de dag komen.

Een stuk minder spectaculair dan zaterdagavond tegen KV Oostende was de wedstrijd van KRC Genk gisteravond tegen een tegenstander van een heel ander kaliber dan in de vorige twee matchen.De fouten op stilstaande fases die Genk eerder maakte, waren er dit keer niet. Maar opnieuw lag het minpunt achterin, telkens met Daniel Muñoz aan de basis. Uiteindelijk schoot Genk dus zichzelf in de voet, gisteravond, met twee vermijdbare fouten. Scherper zijn in de eigen zestien meter blijft een werkpunt, vond ook trainer Van den Brom, die voor het overige trots was dat zijn spelers mee konden rivaliseren in het spel met een tegenstander van dit kaliber.Voetballend toonde KRC Genk zich na een aarzelend begin de evenknie van de Oekraïners die wel het meest aan de bal waren. Qua kansen deed de thuisploeg even goed als de oranje-zwarten. Uiteindelijk betekenen de twee fouten van Muñoz, die samen met Lucumí in de basis gedropt werd, net om het achterin steviger te maken, misschien wel de uitschakeling voor de Champions League, al blijft Van den Brom in een kwalificatie geloven.De vraag vooraf was: kan Paul Onuachu zich nog opladen voor op zijn minst een competitiestart met Genk, en is hij fit? Zaterdag liet Van den Brom hem niet alleen uit de ploeg maar ook uit de kern. Fysiek en mentaal niet op niveau, klonk het toen. Tegen Sjachtar was Onuachu wel op de afspraak. Uiteindelijk zorgde hij kort voor de rust voor de openingsgoal en had hij kort na rust de 2-0 aan de voet, maar de Oekraïense keeper redde knap. Ploegen uit de grote vijf die de Nigeriaan in het oog houden en de samenvatting van gisteravond zagen, zullen zijn rapport alvast niet in de vuilnisbak gegooid hebben. Onuachu deed wat hij als diepe spits moest doen: uit twee kansen één prachtige goal maken en de bezoekende doelman tot een puike redding dwingen op de tweede.Wie gisteren helemaal niet in de match zat, was de uitblinker van de vorige drie Genkse wedstrijden, Mike Trésor. Voor hem was het zijn Europees debuut.Uiteindelijk gaf Genk net als in zijn vorige wedstrijden in 1A na de rust een gunstige uitgangspositie uit handen. Dat is enigszins verontrustend met het zicht op de lat die door de sportieve leiding van de Limburgse club steeds hoger gelegd werd.Dit Sjachtar is een behoorlijk team. 'Als ik op het veld kijk, zie ik allemaal fantastische spelers, maar als ik naast mij op de bank kijk, zie ik al even goeie voetballers', zegde Roberto De Zerbi, de kersverse Italiaanse trainer die vorig jaar bij Sassuolo nog enkele Italiaanse internationals coachte. Hij haalde na de rust zijn kapitein en Oekraïens international van het veld om een bedrijvige Ito beter af te stoppen en liet nog eens drie andere Oekraïense EK-deelnemers op de bank. Dat niveau, dus.Na de wedstrijd had hij lof voor Genk: 'Als we over twee wedstrijden de kwalificatie zullen veiliggesteld hebben, zullen we een fantastische prestatie geleverd hebben. Ik geef niet zomaar complimenten, maar Genk heeft echt goeie spelers: met name Ito, Bongonda en de midvoor, Onuachu. Tegen hen stonden ervaren spelers, en die hadden het moeilijk. Ik geef ons echt nog niet helemaal gewonnen.'Een verloren supercup, één nederlaag en één gelijkspel in de Jupiler Pro League en de dreigende uitschakeling uit de Champions League: dit seizoen wil Genk gaan vlammen, maar het schoot alvast slecht uit de startblokken met een kern die nog versterkt werd. Dit Genk is een streling voor het oog, maar voor mooi voetbal krijg je in deze sport geen punten. Na de wedstrijd van gisteren juichten de fans die in het stadion voor een fijne sfeer zorgden hun KRC Genk nog toe. Het aanvallende spel van de Limburgers is goed, voorlopig krijgt deze ploeg nog krediet.Het moet daar de komende weken wel iets meer tegenover stellen. KV Kortrijk uit wordt een volgende waardemeter, hopelijk voor de vicekampioen een kantelmoment, al keek Van den Brom gisteravond al verder vooruit, richting dinsdag. Hij gelooft nog in een Europese stunt, maar dan zal Genk de perfecte wedstrijd moeten spelen, achterin foutloos acteren en voorin nog efficiënter zijn. Een zege op Kortrijk, wat de eerste overwinning in vijf officiële wedstrijden zou zijn, zou alvast een boost geven.