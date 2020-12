1A-club KV Oostende en 1B-club KVC Westerlo grijpen in nadat spelers van die clubs afgelopen weekend werden betrapt op lockdownfeestjes.

KV Oostende beëindigt met onmiddellijke ingang het contract van doelman Fabrice Ondoa. De 24-jarige Kameroener organiseerde in de nacht van zaterdag op zondag, in volle coronaperiode, een feestje op zijn appartement met een tiental aanwezigen. De politie kwam ter plaatse en werd verbaal belaagd door de feestvierders. Er werden 11 PV's opgesteld.

'Als voetbalclub kunnen wij dergelijk egoïstisch en onverantwoord gedrag niet tolereren,' reageert KVO-voorzitter Gauthier Ganaye op de clubwebsite. 'We zijn opgelucht dat wij tot nu toe nog geen enkele coronabesmetting gehad hebben en we doen er ook alles aan om dat zo te houden. Daarom wijzen we onze spelers steevast op hun plichten en zij nemen ook hun verantwoordelijkheid op.

'De coronaprotocollen worden strikt nageleefd. KVO als club staat boven het individu en gezien de ernst van deze feiten zien we ons dan ook genoodzaakt om de ontslagprocedure ten opzichte van Fabrice Ondoa in gang te zetten.'

Ondoa werd in de zomer van 2018 door toenmalig sportief directeur, Hugo Broos, naar Oostende gehaald. Het duo had anderhalf jaar eerder met Kameroen de Afrika Cup gewonnen. De doelman kon zich aan zee nooit helemaal opwerken tot een titularis. Hij speelde in twee seizoenen uiteindelijk dertig officiële duels voor KVO. Sinds het begin van dit seizoen, en de overname, zat hij in de B-kern

'Gepaste sanctie'

KVC Westerlo voorziet een 'gepaste sanctie' voor de spelers van de club die afgelopen weekend betrapt werden op een lockdownfeestje in Antwerpen, zo meldt de club uit 1B.

'De betrokken spelers mogen zich aan een boete verwachten die integraal aan een goed doel zal worden geschonken', zo klinkt het in de mededeling. 'Daarnaast knopen we ook een gesprek met hen aan. We gaan na waar het is misgelopen. We blijven de regels herhalen en doen er alles aan om een herhaling van deze gebeurtenissen te voorkomen. Deze zaak handelen we intern verder af.'

Kranten

Omwille van privacyredenen wil Westerlo geen namen of verdere details vrijgeven.

Volgens de Mediahuis-kranten speelden de feiten zich zaterdagnacht af op het appartement van een van de spelers in het centrum van Antwerpen. De agenten zouden er veertien aanwezigen hebben aangetroffen: negen mannen, onder wie minstens twee spelers van Westerlo, en vijf vrouwen.

Volgens informatie van de kranten zouden de negen aanwezige mannen vooral profvoetballers zijn, actief in 1B, het tweede profniveau in België.

Voorbeeldrol

KVC Westerlo betreurt de feiten. 'Voetballers hebben een voorbeeldrol en de regels hieromtrent zijn heel duidelijk. Niet alleen vanuit de overheid is hier duidelijk over gecommuniceerd, maar ook binnen KVC Westerlo zijn de regels altijd helder meegedeeld. Deze regels zijn dikwijls herhaald en er was niet de minste twijfel over wat al dan niet is toegestaan. We betreuren dan ook de feiten en vinden de gebeurtenissen onacceptabel.

'Wie de coronaregels overtreedt, wordt beboet. Dat is voor iedereen zo, ook voor voetballers. Door de grotere verantwoordelijkheid die zij dragen, zowel in hun voorbeeldrol als ten opzichte van hun collega-voetballers, vinden we het echter opportuun om hier ook intern gevolg aan te geven.'

KV Oostende beëindigt met onmiddellijke ingang het contract van doelman Fabrice Ondoa. De 24-jarige Kameroener organiseerde in de nacht van zaterdag op zondag, in volle coronaperiode, een feestje op zijn appartement met een tiental aanwezigen. De politie kwam ter plaatse en werd verbaal belaagd door de feestvierders. Er werden 11 PV's opgesteld.'Als voetbalclub kunnen wij dergelijk egoïstisch en onverantwoord gedrag niet tolereren,' reageert KVO-voorzitter Gauthier Ganaye op de clubwebsite. 'We zijn opgelucht dat wij tot nu toe nog geen enkele coronabesmetting gehad hebben en we doen er ook alles aan om dat zo te houden. Daarom wijzen we onze spelers steevast op hun plichten en zij nemen ook hun verantwoordelijkheid op. 'De coronaprotocollen worden strikt nageleefd. KVO als club staat boven het individu en gezien de ernst van deze feiten zien we ons dan ook genoodzaakt om de ontslagprocedure ten opzichte van Fabrice Ondoa in gang te zetten.'Ondoa werd in de zomer van 2018 door toenmalig sportief directeur, Hugo Broos, naar Oostende gehaald. Het duo had anderhalf jaar eerder met Kameroen de Afrika Cup gewonnen. De doelman kon zich aan zee nooit helemaal opwerken tot een titularis. Hij speelde in twee seizoenen uiteindelijk dertig officiële duels voor KVO. Sinds het begin van dit seizoen, en de overname, zat hij in de B-kernKVC Westerlo voorziet een 'gepaste sanctie' voor de spelers van de club die afgelopen weekend betrapt werden op een lockdownfeestje in Antwerpen, zo meldt de club uit 1B.'De betrokken spelers mogen zich aan een boete verwachten die integraal aan een goed doel zal worden geschonken', zo klinkt het in de mededeling. 'Daarnaast knopen we ook een gesprek met hen aan. We gaan na waar het is misgelopen. We blijven de regels herhalen en doen er alles aan om een herhaling van deze gebeurtenissen te voorkomen. Deze zaak handelen we intern verder af.'Omwille van privacyredenen wil Westerlo geen namen of verdere details vrijgeven. Volgens de Mediahuis-kranten speelden de feiten zich zaterdagnacht af op het appartement van een van de spelers in het centrum van Antwerpen. De agenten zouden er veertien aanwezigen hebben aangetroffen: negen mannen, onder wie minstens twee spelers van Westerlo, en vijf vrouwen. Volgens informatie van de kranten zouden de negen aanwezige mannen vooral profvoetballers zijn, actief in 1B, het tweede profniveau in België.KVC Westerlo betreurt de feiten. 'Voetballers hebben een voorbeeldrol en de regels hieromtrent zijn heel duidelijk. Niet alleen vanuit de overheid is hier duidelijk over gecommuniceerd, maar ook binnen KVC Westerlo zijn de regels altijd helder meegedeeld. Deze regels zijn dikwijls herhaald en er was niet de minste twijfel over wat al dan niet is toegestaan. We betreuren dan ook de feiten en vinden de gebeurtenissen onacceptabel. 'Wie de coronaregels overtreedt, wordt beboet. Dat is voor iedereen zo, ook voor voetballers. Door de grotere verantwoordelijkheid die zij dragen, zowel in hun voorbeeldrol als ten opzichte van hun collega-voetballers, vinden we het echter opportuun om hier ook intern gevolg aan te geven.'