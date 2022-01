De Rode Duivels dreigen hun leidersplaats op de FIFA-ranking kwijt te spelen. Eerste achtervolger Brazilië is op die wereldranking genaderd tot 2.1 punten en speelt donderdag (op bezoek bij Ecuador) en volgende week woensdag (thuis tegen Paraguay) twee WK-kwalificatieduels in de Zuid-Amerikaanse zone.

Als de Brazilianen beide duels winnen, nemen ze op de eerstvolgende FIFA-ranking, die op 10 februari gepubliceerd wordt, de leidersplaats van de Belgen over. Bij een zege tegen Ecuador sprokkelt Brazilië donderdag 4.75 punten en daarmee gaan ze dan virtueel over België naar de eerste plaats. De Seleçao, als leider in de Zuid-Amerikaanse kwalificaties overigens al maanden geplaatst voor het WK in Qatar, moet vervolgens wel winnen van Paraguay om die leidersplaats te behouden. In geval van een draw (-7.66) of een nederlaag (-20.16) incasseren ze in dat tweede duel te veel verliespunten.

Als het deze keer weer niet lukt, krijgt de vijfvoudige wereldkampioen eind maart een nieuwe kans, met de laatste twee WK-kwalificatieduels tegen Chili en Bolivia, terwijl er dan voor de Belgen enkel twee oefeninterlands op het programma staan. Daarin zijn er volgens het complexe algoritme van de Wereldvoetbalbond een pak minder punten te verdienen. In de herfst van vorig jaar, na de Final Four van de Nations League, lieten de Brazilianen al een eerste keer de leidersplaats liggen.

De Rode Duivels sloten 2021 af als nummer een van de wereld. De Belgen kroonden zich zo voor de vierde keer op rij, en de vijfde maal in totaal, tot Team van het Jaar. Ze staan sinds 20 september 2018 op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al te beurt.

Het team van bondscoach Roberto Martinez doet met vijf eerste plaatsen aan het einde van het jaar beter dan toplanden als Duitsland (3 keer), Argentinië (2 keer) en Frankrijk (1 keer). Alleen Brazilië (12 keer) en Spanje (6 keer) stonden, sinds de eerste uitreiking van de award in 1993, aan het einde van een jaar vaker op kop.

