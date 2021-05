Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft maandag de licentie 1A en 1B voor het seizoen 2021-2022 toegekend aan Moeskroen. De Henegouwers, die sowieso zakken naar 1B, wenden zo de verplichte degradatie naar de tweede klasse af.

Oostende en Moeskroen waren midden april de enige profclubs die slecht nieuws kregen van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Ze grepen niet alleen naast een Europese licentie en een licentie voor 1A en 1B, maar ook naast een licentie voor eerste nationale. Daardoor dreigden beide clubs teruggezet te worden naar de tweede amateurklasse.

De Henegouwers konden de sportieve degradatie niet afwenden, maar verschenen vorige week wel voor de zesde keer in zeven jaar tijd voor het BAS. Bij Moeskroen lagen financiële perikelen aan de oorzaak voor de weigering van de licentie. De Licentiecommissie kwam schimmige fondsen en leningen, ontbrekende documenten en ontraceerbaar kapitaal op het spoor. Hoofdaandeelhouder Gérard Lopez dacht even aan een verkoop, maar bevestigde uiteindelijk zijn engagement ook in 1B voort te zetten.

Met succes, want het nieuwe licentiedossier van Moeskroen slaagde erin de arbiters van het BAS te overtuigen om alsnog de licentie voor 1A en 1B toe te kennen. Dat lukt dus al voor de zesde keer. Aan de Europese licentievoorwaarden voldeed de Henegouwse club dit keer niet.

'De directie, het personeel, onze vrijwilligers en de supporters kunnen alleen maar juichen om deze beslissing', klinkt het in een korte reactie. 'We gaan ons nu zo goed mogelijk voorbereiden op het seizoen in 1B.' (Belga)

