Voetbal Vlaanderen heeft woensdag in een persbericht gereageerd op de beslissing van de Raad van State dinsdag met betrekking tot de cultuursector. Voetbal Vlaanderen klaagt ook de coronamaatregelen in het voetbal aan. En ook Belgian Cycling wil een versoepeling voor de cross. 'We denken dat er enkele argumenten op tafel liggen die ervoor kunnen zorgen dat de maatregelen versoepeld kunnen worden', verklaarde voorzitter Van Damme.

De Vlaamse tak van de voetbalbond nam kennis van de beslissing van de Raad van State en was 'blij dat er een oplossing werd gevonden voor alle artiesten, organisatoren, gezelschappen, theaters en bioscopen'.

De maatregelen werden opgeheven omdat ze 'disproportioneel zijn en niet steunen op adequate motieven', oordeelde de Raad van State. Dat is ook in het voetbal het geval, vindt Voetbal Vlaanderen.

'Het is bijzonder vreemd dat je met 200 personen in de bioscoop naar een film kan gaan kijken, maar dat je niet met 200 toeschouwers langs een voetbalplein met een omtrek van enkele honderden meters in de buitenlucht mag staan', zegt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen. 'Alle logica is zoek'.

Minister van Sport, Ben Weyts, klaagde dezelfde anomalie deze nacht reeds aan. Voetbal Vlaanderen zal bekijken welke stappen er kunnen genomen worden richting het aanvechten van deze regels bij de Raad van State. 'We hopen dat het niet zo ver moet komen en dat het gezond verstand het haalt in dit debat', besluit Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen.

Gezond verstand

In het wielrennen heeft ook Belgian Cycling aandachtig gekeken naar de beslissing van de Raad van State, al wil het zelf nog niet zo ver gaan. 'We hebben met interesse gekeken naar de beslissing van de Raad van State in verband met de cultuursector. Zelf onderzoeken we met onze juristen ook of het nuttig kan zijn om naar de Raad van State te stappen', vertelt voorzitter Tom Van Damme.

Zover hoeft het echter niet te komen. Van Damme hoopt dat het Overlegcomité, dat woensdag digitaal vergadert, de maatregelen zal herbekijken. 'We vragen dat er bekeken wordt of het mogelijk is om enkele maatregelen terug te draaien. Het is beter dat er op een Overlegcomité een beslissing voor alle sectoren wordt genomen, beter dan dat elke sector apart naar de Raad van State trekt. Dat zijn spelletjes zonder einde en ook voor de politiek is dat geen oplossing. Het gezond verstand moet zegevieren. Als je ziet dat er op de Meir of op de zeedijk grote hoeveelheden mensen samentroepen, dan is het bizar dat even verder in Middelkerke een BK veldrijden zonder supporters zou gereden moeten worden.'

'In het veldrijden strekken de parcoursen zich uit over enkele kilometers. Toeschouwers moeten niet vlak naast elkaar staan. We zijn geen voorstander van een maximum aantal toeschouwers, maar indien dit nodig zou zijn, zou er gewerkt kunnen worden met een maximum van 5.000 toeschouwers. Zo kunnen de organisatoren, die de voorbije maanden alle maatregelen rigoureus hebben opgevolgd, tenminste overleven', besloot Van Damme.

De Vlaamse tak van de voetbalbond nam kennis van de beslissing van de Raad van State en was 'blij dat er een oplossing werd gevonden voor alle artiesten, organisatoren, gezelschappen, theaters en bioscopen'.De maatregelen werden opgeheven omdat ze 'disproportioneel zijn en niet steunen op adequate motieven', oordeelde de Raad van State. Dat is ook in het voetbal het geval, vindt Voetbal Vlaanderen. 'Het is bijzonder vreemd dat je met 200 personen in de bioscoop naar een film kan gaan kijken, maar dat je niet met 200 toeschouwers langs een voetbalplein met een omtrek van enkele honderden meters in de buitenlucht mag staan', zegt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen. 'Alle logica is zoek'. Minister van Sport, Ben Weyts, klaagde dezelfde anomalie deze nacht reeds aan. Voetbal Vlaanderen zal bekijken welke stappen er kunnen genomen worden richting het aanvechten van deze regels bij de Raad van State. 'We hopen dat het niet zo ver moet komen en dat het gezond verstand het haalt in dit debat', besluit Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen.In het wielrennen heeft ook Belgian Cycling aandachtig gekeken naar de beslissing van de Raad van State, al wil het zelf nog niet zo ver gaan. 'We hebben met interesse gekeken naar de beslissing van de Raad van State in verband met de cultuursector. Zelf onderzoeken we met onze juristen ook of het nuttig kan zijn om naar de Raad van State te stappen', vertelt voorzitter Tom Van Damme. Zover hoeft het echter niet te komen. Van Damme hoopt dat het Overlegcomité, dat woensdag digitaal vergadert, de maatregelen zal herbekijken. 'We vragen dat er bekeken wordt of het mogelijk is om enkele maatregelen terug te draaien. Het is beter dat er op een Overlegcomité een beslissing voor alle sectoren wordt genomen, beter dan dat elke sector apart naar de Raad van State trekt. Dat zijn spelletjes zonder einde en ook voor de politiek is dat geen oplossing. Het gezond verstand moet zegevieren. Als je ziet dat er op de Meir of op de zeedijk grote hoeveelheden mensen samentroepen, dan is het bizar dat even verder in Middelkerke een BK veldrijden zonder supporters zou gereden moeten worden.' 'In het veldrijden strekken de parcoursen zich uit over enkele kilometers. Toeschouwers moeten niet vlak naast elkaar staan. We zijn geen voorstander van een maximum aantal toeschouwers, maar indien dit nodig zou zijn, zou er gewerkt kunnen worden met een maximum van 5.000 toeschouwers. Zo kunnen de organisatoren, die de voorbije maanden alle maatregelen rigoureus hebben opgevolgd, tenminste overleven', besloot Van Damme.