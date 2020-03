Een competitie met 20 clubs in 1A zou een uitweg uit de coronacrisis kunnen zijn.

Nagenoeg alle competities in Europa liggen stil. De eerste sleutel om de deur weer open te klikken is in handen van de UEFA. Beslist men daar om het EK niet uit te stellen, dan kan nergens nog een competitie worden afgewerkt. Uitstel betekent dat elk land op zoek kan naar een manier om herop te starte...

Nagenoeg alle competities in Europa liggen stil. De eerste sleutel om de deur weer open te klikken is in handen van de UEFA. Beslist men daar om het EK niet uit te stellen, dan kan nergens nog een competitie worden afgewerkt. Uitstel betekent dat elk land op zoek kan naar een manier om herop te starten. Kan de Pro League die beslissing nu al nemen? Neen. Ze kan pistes openen en onderzoeken, maar niks definitief beslissen, omdat er nog geen startdatum bekend is. De profclubs geven wat vakantie en individuele programma's. Fysiek kan een voetballer twee à drie weken pauze overbruggen. De meeste profclubs neigen naar individuele programma's, uit vrees voor besmettingen. Die betekenen: iedereen in quarantaine, voor minstens twee weken. Beslissen om - zoals in de zaalsporten - nu al definitief te stoppen, daar zijn weinigen voor gewonnen. Te veel is onduidelijk: de Europese tickets, de degradatie, de promotie, ... Hier is geen reglement voor te voorzien, hoor je, het is uitzweten en afwachten. Geen degradatie en volgend jaar starten met twintig en dus Beerschot en OHL erbij nemen? Dat kan, maar eerst zien of het ook niet anders kan. Toch de 30e speeldag afwerken, een Europese strijd organiseren, een bekerfinale, voetballen in mei en juni en dan door naar de volgende competitie. Nu beslissen om te stoppen kan je de fans van alle ploegen voor wie nog wat op het spel staat niet verkopen en zal leiden tot een juridisch steekspel. Maar dat er op 4 april wordt hervat, gelooft op dit moment niemand.