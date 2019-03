Naar een competitie van twintig clubs?

G5, K11 en 1B overlegden over de verdeling van de WK-winst en het format van onze competitie. Meer en meer gaan stemmen op om de play-offs overboord te kieperen.

Vandaag woensdag vergaderen de 24 profclubs. Op de agenda staat onder meer de verdeling van de winst van het WK 2018. De Pro League mag zo'n 3,2 miljoen euro uitdelen. Het voorstel van de raad van bestuur is het volgende: 50.000 euro voor elke club en de resterende 2 miljoen wordt verspreid over de G5, omdat zij het meest investeren in jeugdopleiding en meestal de internati...