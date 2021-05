Bij de 26 Rode Duivels voor het EK volgende maand zit opnieuw Nacer Chadli. Opmerkelijk, want de vleugelaanvaller kon zich sinds zijn vertrek bij Twente in 2013 niet al te veel meer basisspeler noemen.

Roberto Martínez heeft zijn EK-selectie bekendgemaakt. De grootste verrassing is misschien wel Nacer Chadli. Op zijn aanwezigheid kwam de laatste weken en maanden al wat kritiek. Hij zou momenteel niet genoeg wedstrijdritme hebben om kans te mogen maken op een EK-deelname en ook zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels waren niet veel soeps. Maar is Chadli echt een probleemkind qua speelminuten? En hoe verging het hem dan de laatste jaren bij die andere clubs?

Nacer Chadli kende zijn grote doorbraak bij FC Twente in 2013. Hij was de smaakmaker van de Tukkers en dat leverde hem in de zomer een transfer naar Tottenham op. De Spurs betaalden 8 miljoen voor de jonge Belg. In totaal speelde Chadli 123 wedstrijden voor Twente, dat aantal zou hij nergens nog evenaren. En in zijn laatste seizoen bij Twente zou hij zelfs 18 keer scoren en 11 assists afleveren. Ook op dat vlak zou hij nergens nog beter doen.In het noorden van Londen had Chadli het moeilijk om een plaats in de ploeg te vinden. In zijn eerste seizoen speelde hij 34 wedstrijden, maar startte daarvan slechts in 19 keer in de basis. Een aanpassingsjaar kan je het noemen, want het seizoen erop (2014/15) deed Chadli helemaal mee bij Tottenham. Hij maakte 13 goals, leverde 5 assists af en deed qua gespeelde minuten zelfs beter dan zijn laatste seizoen bij Twente.Maar vanaf dan is het allemaal minder voor Chadli. In 2015/16 staat hij nog maar 19 keer in de basis en mag hij in de zomer niet meer naar het EK in Frankrijk. Nochtans had hij toen meer minuten gespeeld dan in 2014 en was hij toen wel onderdeel van de WK-selectie voor Brazilië (zie kader onderaan). Opflakkering bij West BromChadli moest dus op zoek naar meer speelminuten en werd in de zomer van 2016 verkocht aan West Bromwich Albion. Daar vond hij zichzelf in zekere zin terug. Hij stond opnieuw 27 keer in de basis en maakte 5 goals en evenveel assists. Het klikte duidelijk tussen de Engelse degradatiekandidaat en Chadli. Maar in zijn tweede seizoen liep het opnieuw fout. In het begin van het seizoen werd hij aan de kant gelaten door coach Tony Pulis en onder nieuwe trainer Alan Pardew kende hij de ene blessure na de andere. In totaal miste Chadli dat seizoen 27 wedstrijden door fysieke problemen en stond uiteindelijk maar 304 minuten op het veld. Dat zijn nauwelijks drie wedstrijden. En toch mocht Chadli mee naar het WK in Rusland, waar hij het bovendien uitstekend deed. Hij groeide tijdens het toernooi en speelde Yannick Carrasco zelfs uit de basis voor de kwartfinale tegen Brazilië. En dat dus met slechts 304 minuten op de teller voor aanvang van het toernooi. Na het WK verdiende Chadli dan ook een mooie transfer naar AS Monaco. Maar de ploeg was op zoek naar zichzelf en de Marokkaanse Belg kreeg er weinig speelkansen. Slechts 22 wedstrijden kwam hij aan de bak, waarvan 13 in de basis. Een uitleenbeurt naar Anderlecht drong zich op, maar daar kampte hij opnieuw met blessures. Toch speelde hij nog eens een degelijk seizoen en kwam in 16 van zijn 19 gespeelde wedstrijden dat seizoen in de basis terecht. De Brusselaars konden Chadli echter niet langer bijhouden, maar ook bij Monaco leek de Rode Duivel op een dood spoor te zitten. Oplossing vorige zomer: Turks kampioen Basaksehir. De flankaanvaller begon goed aan het seizoen maar lag vervolgens van januari tot maart uit met een blessure aan de hamstrings. Van de laatste 9 wedstrijden in de Turkse competite mist hij er nog maar eentje. Dat brengt zijn totaal aantal minuten voor de bekendmaking van de EK-selectie op 1.275, bijna duizend meer dan het geval was in 2018 en toen speelde Chadli een uitstekend WK. En het zijn er bijvoorbeeld meer dan Eden Hazard, die dit seizoen amper 900 minuten speelde in het shirt van Real Madrid.Overzicht carrière Chadli vanaf laatste jaar bij TwenteRode DuivelsChadli is bij de Rode Duivels eentje van de oude garde. Op zijn 31ste heeft hij al 62 caps achter zijn naam en miste enkel het EK in Frankrijk. Meer nog, sinds zijn overgang naar Tottenham speelde Chadli nog 49 interlands en dat tijdens zijn periodes waarin hij het zo moeilijk had. Ter vergelijking: in dezelfde periode speelden Eden Hazard en Kevin De Bruyne er elk 68. Dat zijn maar 19 wedstrijden meer.Bondscoach Roberto Martínez heeft Nacer Chadli graag. Na zijn afwezigheid op het EK pikte de Spanjaard hem terug op in oktober 2016. Sindsdien was Chadli er altijd bij als hij fit was. Voor Martínez is Chadli ook van groot belang naast het veld. Hij is geen moeilijke jongen en komt met enkele spelers, en dan vooral Axel Witsel, erg goed overeen. Bovendien is Chadli ook inzetbaar op zowel de linker- als rechterflank. Dat hebben een Thorgan Hazard, Carrasco en Thomas Meunier veel minder. Kortom: Chadli, ook al speelt hij weinig, is volgens Martínez een absolute meerwaarde voor het team. En wie weet kan hij nog eens zijn topvorm laten zien zoals hij deed in 2018. Toen deed hij het met heel wat minder minuten. Voor Chadli wordt het echter belangrijk een team te vinden waar hij vast in de basis kan staan. Dat mist hij eigenlijk al sinds zijn overgang van Twente naar Tottenham in 2013, dat is al 8 jaar geleden ondertussen.