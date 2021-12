Antwerp heeft zondagnamiddag op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League de stadsderby op bezoek bij rode lantaarn Beerschot met het kleinste verschil (0-1) gewonnen.

Na een matige eerste helft met wat halve kansen was het uitgerekend Radja Nainggolan die tegen de club waar hij destijds de jeugdreeksen doorliep op het uur de ban brak voor de bezoekers uit Deurne-Noord. Met een schitterende streep met zijn rechter liet de voormalige Rode Duivel Beerschot-doelman Mike Vanhamel kansloos: 0-1.

Het spel zat echter op de wagen. Niet veel later stak een Beerschot-fan het veld over om een vuurpijl in het Antwerp-vak te gooien, het dieptepunt van een tumultueuze tweede helft, met ook enkele opstootjes op het veld, en waarin beide teams nog een strafschop claimden.

The Great Old komt dankzij de zege weer naast Club Brugge op de tweede plaats. De Bruggelingen hadden zaterdagavond de handen vol met promovendus Seraing, maar pakten wel hun derde zege op rij sinds de vernedering tegen Leipzig.

Union opende de speeldag vrijdag met een zege in Sint-Truiden en telt nog steeds een voorsprong van vier punten op beide achtervolgers. Onderin het klassement doet rode lantaarn Beerschot een slechte zaak, want Cercle, de voorlaatste in de stand, won zaterdagavond in Kortrijl.

