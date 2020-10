Bij het 120-jarige bestaan van voetbalclub KAA Gent kozen onze lezers Nane Asare als beste verdediger uit de geschiedenis van de Buffalo's. Een portret van de 34-jarige Ghanese linksachter met Belgisch paspoort, wiens contract eind september werd ontbonden.

In de zomer van 2013 betaalden de Buffalo's 900.000 euro aan FC Utrecht voor Nana Asare. Die had in de Eredivisie behoorlijk wat aanzien verworven nadat hij vier jaar ervoor door de club uit de Domstad voor ongeveer 1,5 miljoen euro was weggeplukt bij KV Mechelen. Bij Utrecht stond hij nog samen met onze landgenoten Dries Mertens, Jan Wuytens, Kevin Vandenbergh en Hans Somers op het veld. Vooral zijn polyvalentie was in Nederland een grote troef, zo wisten de coaches Ton du Chatinier en Jan Wouters. Asare was inzetbaar als linkermiddenvelder, controleur voor de verdediging, nummer tien, hij kon als verdediger met zijn diepgang ook een gehele flank bestrijken. Bovenal was Asare een op en top prof met een zekere kalmte wanneer aan de bal.

Kwaliteiten die ook snel naar boven kwamen bij KAA Gent, waar de stille en introverte linksback in het begin van het seizoen 2016/17 zelfs werd gebombardeerd tot aanvoerder. Het liefst van al schuwde de Ghanees de media-aandacht en schermde hij zijn privéleven sterk af, ook al gaf hij eens smalend toe dat zijn kinderen nog weinig Afrikaans dachten door hun jarenlange verblijf in het Antwerpse.

Lees ook: Mance Seghers beste doelman aller tijden van KAA Gent

Trouwe soldaat

De titel in 2015 vormde voor Asare een ontlading. Geen euforie op het veld in de Ghelamo Arena, maar de linksback trok naar de kleedkamer om daar - zoals altijd ingetogen - via zijn geloof op zijn manier het kampioenschap te vieren. Op het podium van de Champions League en later de Europa League toonde hij uitgebreid waarom Hein Vanhaezebrouck voor hem koos als meest trouwe soldaat. Op ervaring speelde Asare het leep en verstandig, waardoor hij aan zijn kroost nog kan vertellen hoe KAA Gent op Wembley verrassend Tottenham uitschakelde.

De timide Asare veroverde ook de harten van de eigen aanhang, want zijn constante prestaties werden erg gesmaakt. Zijn collega's toonden bewondering voor de manier waarop hij telkens op een rustige en serene manier de juiste boodschap overbracht op de rest van de spelersgroep, maar hen ook de juiste feedback gaf.

Nana Asare als kapitein van de Buffalo's © Belga Image

Backup

Vorig seizoen moest de altijd nuchter denkende en handelende Asare wel ervaren dat de snelheid van uitvoering - zeker bij de topduels en de groepswedstrijden in de Europa League - stilaan te hoog lag. Hij morde niet, kon zich perfect schikken in zijn rol als backup voor Milad Mohammadi en kwam dagelijks, met zijn typische brede glimlach naar het oefencomplex in Oostakker om te trainen. Asare beschouwde het profbestaan als een voorrecht.

Vrij verrassend volgde in februari vorig jaar de melding dat zijn aflopende verbintenis met twee jaar werd verlengd. Uit erkentelijkheid voor bewezen diensten en zijn rol binnen de kleedkamer, zo weerklonk het. Maar sinds juni dit jaar werd snel duidelijk dat de rol van Asare uitgespeeld was, want de wedstrijdkern halen, zat er niet meer in.

Een transfer naar Waasland-Beveren ging niet door, op 25 september werd op de officiële website van KAA Gent bekendgemaakt dat de bestaande overeenkomst in onderling overleg werd ontbonden. Enkel Frédéric Herpoel (379 officiële duels) doet beter dan Asare, wiens teller stopte na 32 Europese partijen en 272 officiële wedstrijden.

Graceworld

Het was de bedoeling dat de Buffalo's bij het thuisduel op 4 oktober tegen Beerschot hun gewezen skipper zouden uitwuiven. Een spandoek ter hoogte van de middenlijn had het allemaal goed samengevat: 'Nana eeuwige Gentenaar, eeuwig respect'. Alleen moest de stadionspeaker zich excuseren. Wegens omstandigheden was Asare afwezig. Het zou ook niet passen, voor amper 7.995 toeschouwers. Bij KAA Gent doen ze er best aan belang te hechten aan wat meer monumentenzorg, want een stil afscheid is hier niet op zijn plaats. Een clubman als Asare verdient na zeven jaar trouwe dienst en als toonbeeld van beroepsernst een staande ovatie en misschien zelfs een eigen bar in de Ghelamco Arena.

Hopelijk krijgt Asare nu wat meer tijd voor zijn niet-gouvernementele organisatie Graceworld Foundation, waar hij in eigen land zich bekommert om het lot van kinderen met weinig financiële mogelijkheden. Love with a smile, zo luidt de boodschap, op basis van Genesisvers 49:27.

In de zomer van 2013 betaalden de Buffalo's 900.000 euro aan FC Utrecht voor Nana Asare. Die had in de Eredivisie behoorlijk wat aanzien verworven nadat hij vier jaar ervoor door de club uit de Domstad voor ongeveer 1,5 miljoen euro was weggeplukt bij KV Mechelen. Bij Utrecht stond hij nog samen met onze landgenoten Dries Mertens, Jan Wuytens, Kevin Vandenbergh en Hans Somers op het veld. Vooral zijn polyvalentie was in Nederland een grote troef, zo wisten de coaches Ton du Chatinier en Jan Wouters. Asare was inzetbaar als linkermiddenvelder, controleur voor de verdediging, nummer tien, hij kon als verdediger met zijn diepgang ook een gehele flank bestrijken. Bovenal was Asare een op en top prof met een zekere kalmte wanneer aan de bal.Kwaliteiten die ook snel naar boven kwamen bij KAA Gent, waar de stille en introverte linksback in het begin van het seizoen 2016/17 zelfs werd gebombardeerd tot aanvoerder. Het liefst van al schuwde de Ghanees de media-aandacht en schermde hij zijn privéleven sterk af, ook al gaf hij eens smalend toe dat zijn kinderen nog weinig Afrikaans dachten door hun jarenlange verblijf in het Antwerpse.De titel in 2015 vormde voor Asare een ontlading. Geen euforie op het veld in de Ghelamo Arena, maar de linksback trok naar de kleedkamer om daar - zoals altijd ingetogen - via zijn geloof op zijn manier het kampioenschap te vieren. Op het podium van de Champions League en later de Europa League toonde hij uitgebreid waarom Hein Vanhaezebrouck voor hem koos als meest trouwe soldaat. Op ervaring speelde Asare het leep en verstandig, waardoor hij aan zijn kroost nog kan vertellen hoe KAA Gent op Wembley verrassend Tottenham uitschakelde.De timide Asare veroverde ook de harten van de eigen aanhang, want zijn constante prestaties werden erg gesmaakt. Zijn collega's toonden bewondering voor de manier waarop hij telkens op een rustige en serene manier de juiste boodschap overbracht op de rest van de spelersgroep, maar hen ook de juiste feedback gaf. Vorig seizoen moest de altijd nuchter denkende en handelende Asare wel ervaren dat de snelheid van uitvoering - zeker bij de topduels en de groepswedstrijden in de Europa League - stilaan te hoog lag. Hij morde niet, kon zich perfect schikken in zijn rol als backup voor Milad Mohammadi en kwam dagelijks, met zijn typische brede glimlach naar het oefencomplex in Oostakker om te trainen. Asare beschouwde het profbestaan als een voorrecht.Vrij verrassend volgde in februari vorig jaar de melding dat zijn aflopende verbintenis met twee jaar werd verlengd. Uit erkentelijkheid voor bewezen diensten en zijn rol binnen de kleedkamer, zo weerklonk het. Maar sinds juni dit jaar werd snel duidelijk dat de rol van Asare uitgespeeld was, want de wedstrijdkern halen, zat er niet meer in. Een transfer naar Waasland-Beveren ging niet door, op 25 september werd op de officiële website van KAA Gent bekendgemaakt dat de bestaande overeenkomst in onderling overleg werd ontbonden. Enkel Frédéric Herpoel (379 officiële duels) doet beter dan Asare, wiens teller stopte na 32 Europese partijen en 272 officiële wedstrijden.Het was de bedoeling dat de Buffalo's bij het thuisduel op 4 oktober tegen Beerschot hun gewezen skipper zouden uitwuiven. Een spandoek ter hoogte van de middenlijn had het allemaal goed samengevat: 'Nana eeuwige Gentenaar, eeuwig respect'. Alleen moest de stadionspeaker zich excuseren. Wegens omstandigheden was Asare afwezig. Het zou ook niet passen, voor amper 7.995 toeschouwers. Bij KAA Gent doen ze er best aan belang te hechten aan wat meer monumentenzorg, want een stil afscheid is hier niet op zijn plaats. Een clubman als Asare verdient na zeven jaar trouwe dienst en als toonbeeld van beroepsernst een staande ovatie en misschien zelfs een eigen bar in de Ghelamco Arena. Hopelijk krijgt Asare nu wat meer tijd voor zijn niet-gouvernementele organisatie Graceworld Foundation, waar hij in eigen land zich bekommert om het lot van kinderen met weinig financiële mogelijkheden. Love with a smile, zo luidt de boodschap, op basis van Genesisvers 49:27.