Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, bespreekt de voetbalactualiteit met onder meer Club Brugge, het ontslag van Leye bij Standard en revelatie Eupen.

Club Brugge kreeg ongemeen veel lof na de 1-2-zege in de Champions League op RB Leipzig, Philippe Clement werd de nieuwe Ernst Happel genoemd.

...

Club Brugge kreeg ongemeen veel lof na de 1-2-zege in de Champions League op RB Leipzig, Philippe Clement werd de nieuwe Ernst Happel genoemd.Jacques Sys: 'Terwijl Club Brugge een paar weken geleden nog met 6-1 verloor op KAA Gent en er toen vragen werden gesteld over de aanpak van Clement. Dat soort vergelijkingen zijn natuurlijk belachelijk. Ernst Happel werkte in een heel ander tijdsbeeld en drukte op een totaal andere manier zijn stempel op Club Brugge. Hij is de met afstand beste trainer die ooit in België heeft gewerkt. Happel innoveerde, hij was de eerste trainer die de buitenspelval als offensief wapen gebruikte. Dat was toen avantgardistisch.'Natuurlijk was de manier waarop Club Brugge in de eerst helft Leipzig overklaste indrukwekkend om zien, ook al is dat de nummer tien uit de Bundesliga. Maar eerder werd dus ook PSG in bedwang gehouden. Dat is niet toevallig. En uiteraard gaat er veel verdienste naar Philippe Clement die duidelijk op termijn werkt, een ploeg bouwt en jonge spelers beter maakt. Charles De Ketelaere is daar het voorbeeld van. Als er dan toch een raakpunt is met Happel, dan dat ook Clement trouw blijft aan zijn principes. En aanvallend wil voetballen.'Intussen is met Mbaye Leye de tweede trainer van het seizoen ontslagen. En wankelt kennelijk ook de positie van Yves Vanderhaeghe bij Cercle Brugge.Sys: 'Leye heeft zichzelf kennelijk onmogelijk gemaakt bij de spelers van Standard. Door alle schuld van de mindere prestaties constant op hen af te schuiven. Hij zou bovendien niet duidelijk geweest zijn in de communicatie naar de spelers, ze wisten nooit goed wat ze moesten doen. Op den duur werd er een beetje met hem gelachen en gaven de spelers hem allerhande bijnamen. Op die basis kan je natuurlijk niet verder werken. Het valt af te wachten of een nieuwe trainer de ploeg wel weer op de rails krijgt. Standard heeft geen geld en niet de kwaliteit die bij een club van deze standing hoort. Het wordt in een turbulent werkklimaat, met zeer ontstemde supporters, een moeilijke opgave.'En Cercle Brugge, tja, ik kan me voorstellen dat ze in Monaco ongeduldig worden. Het budget wordt elk jaar verhoogd en toch blijft de vereniging tegen de degradatie vechten. Tegen Union bleek zaterdag nog maar eens dat het vooral vooraan schort. Er zit ook weinig diepgang in de ploeg. Opmerkelijk dat Cercle, dat toch veel aandacht schenkt aan de opleiding van jonge spelers, zaterdag met tien buitenlanders aan de aftrap stond.'Eupen blijft het in deze competitie opmerkelijk goed doen. En staat nu samen met Antwerp op kop.Sys: 'Het is de kracht van de continuïteit, Eupen speelt vrijwel met dezelfde ploeg als vorig seizoen. Maar wel met een ander systeem. Vroeger was het tikken en nog eens tikken, heel mooi, maar niet altijd efficiënt. Nu tikken ze niet meer. Eupen speelt vanuit een snelle omschakeling, het is een beetje Duits voetbal. De trainer, Stefan Krämer, heeft één plan, maar dat laat hij perfect uitvoeren. Eupen heeft samen met KRC Genk de meeste goals gemaakt en na Union de minste treffers geïncasseerd.'