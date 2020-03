Hoofdredacteur Jacques Sys blikt terug op de voetbalactualiteit en heeft het over de redding van Cercle, de problemen van Waasland-Beveren en het laatste play-off 1-ticket.

Een vreemd beeld na de Brugse derby: Cercle verliest en viert uitgebreid de redding. Krijgt Bernd Storck nu een standbeeld?

Een vreemd beeld na de Brugse derby: Cercle verliest en viert uitgebreid de redding. Krijgt Bernd Storck nu een standbeeld?Jacques Sys: 'Tja, het is toch een klein mirakel wat hij heeft gerealiseerd. Door heel nadrukkelijk zijn eigen visie te volgen en de spelers daarin mee te nemen. Op een zeer directe manier. Ik heb in mijn carrière weinig trainers geïnterviewd die zo boeiend en bevlogen over hun vak kunnen praten als Storck. Hij noemt zich trouwens geen trainer, maar voetballeraar. Dat zegt hij ook: dat in het voetbal het verschil wordt gemaakt door detailwerk op training, dat je de spelers moet kunnen tonen hoe het moet. Anderzijds heeft Cercle tijdens de winterstop uitstekende transfers gedaan en ook die liggen aan de basis van de redding. Dat neemt niet weg dat Storck de Trainer van het Jaar is, daar kan geen twijfel over bestaan. Ook al is Karim Belhocine een goeie concurrent.'Ik ben benieuwd hoe het nu verder gaat met Cercle. Storck heeft in de samenstelling van zijn ploeg geen rekening gehouden met het Monacoproject, terwijl het de bedoeling is om daarmee door te gaan. Cercle wil liefst Storck houden, maar er kunnen voor hem andere mogelijkheden komen. Alleen is hij wel zeer veeleisend, hij wil zijn staf meebrengen en sluit wat dat betreft geen compromissen. Dat lijkt niet overal evident. Maar het is onderdeel van zijn succes: werken met mensen die hij kent en vertrouwt.'Nu staat Waasland-Beveren er slecht voor.'Als je 22 doelpunten maakt in 29 wedstrijden, dan weet je waar het wringt. En dan mag je in de loop van het seizoen nog drie trainers aanstellen. Clubs die dat doen, tonen alleen maar dat ze stuurloos zijn, Dirk Geeraerd pakte nu nul op zes. Eigenlijk is dat allemaal de verantwoordelijkheid van het bestuur. Maar die blijven doorgaans uit de wind.'Hetzelfde bij KV Oostende. Hoe kan je nu zeggen dat de mayonaise tussen de groep en Dennis van Wijk niet pakte? Je kent toch je spelers en je hoort toch te weten hoe Van Wijk functioneert, het is geen trainer die zalft. En dan druk ik me nog zacht uit. Je vraagt je af op grond van welke criteria trainers eigenlijk worden aangetrokken. Het probleem bij vele clubs is en blijft dat er binnen het bestuur te weinig voetbalverstand is. Of dat sommige mensen alleen hun wil willen doordrukken zonder dat ze het spelletje kennen. Zoals Marc Coucke bij Anderlecht.'En straks kan Anderlecht toch nog ineens in play-off 1 spelen. 'Zoals ze nu voetballen, zou Anderlecht een verrijking zijn voor play-off 1. Vreemd dat het bijna negen maanden duurde voor die ploeg in de juiste plooi valt, ook al waren er blessures. Maar veel meer was er die constante onrust die verlammend werkte.'In ieder geval is het uitkijken naar de wedstrijd tussen KRC Genk en KV Mechelen. Twee ploegen die met één intentie aan de aftrap zullen staan: winnen. Dat moet een zeer interessante match opleveren. Malinwa had zaterdag tegen Eupen moeite met de stress en met een ploeg die zich ingraaft. En KRC Genk speelde in Oostende een miserabele eerste helft. Als je vier basisspelers verliest en die niet echt vervangen worden, dat is het natuurlijk moeilijk. Ook al zijn ze in Genk kennelijk heel tevreden over het werk van Hannes Wolf. Maar als je nu bedenkt dat Bernd Storck daar vorige zomer in beeld was...'