Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, analyseert het voetbalweekend met Club Brugge, Cercle Brugge en Union.

Club Brugge herpakte zich in Genk en toonde weer mentale veerkracht.

...

Club Brugge herpakte zich in Genk en toonde weer mentale veerkracht.Jacques Sys: 'En dan kan je je alleen maar afvragen waarom dat tegen Leipzig niet lukte. In een match die veel belangrijker was. En dan nog tegen een club die op een matige conditie drijft. Zoals zondag bleek: Leipzig verloor thuis met 1-3 van Bayer Leverkusen.'Dat er plots twijfels waren over Philippe Clement vond ik ook wel vreemd. Er wordt, ook door de media, wel heel zwartwit gedacht. Het kan niet dat iemand die jaren zo voortreffelijk werk leverde er nu niets meer van kent. Natuurlijk kent Clement zijn vak, al was zijn opstelling tegen Leipzig niet de beste ingeving uit zijn carrière. En die op KAA Gent, waar Club met 6-1 verloor, ook niet. Nu kreeg hij de ploeg na deze opdoffer toch weer recht. Benieuwd wat het woensdag voor de beker in Genk wordt. En nogmaals: het is vreemd dat er nu werd gesproken over eendracht in de ploeg en over de wil om samen te winnen. Terwijl je je dan echt moet afvragen: waarom was die eendracht er tegen Leipzig niet? Dat analyseren lijkt me veel belangrijker dan roepen dat het Clement zijn schuld is. Het is duidelijk niet gemakkelijk om deze groep te coachen. Er zijn spelers die een handleiding nodig hebben.'Cercle Brugge maakte geen goeie beurt door Yves Vanderhaeghe na een zege tegen KV Mechelen de laan uit te sturen.Sys: 'Ik vind dat gewoon beschamend. Zo ga je echt niet met mensen om. Dit is Cercle niet meer, de warme vereniging met sociale waarden, waarin iedereen zich geborgen voelt. Het probleem van Cercle is dat het geen spits heeft en dat kan je Vanderhaeghe moeilijk aanwrijven. Het is niet hij die de transferpolitiek bepaalt. Wel de bazen in Monaco. Cercle miste veel kansen, het verloor negen matchen, waarvan acht met één goal verschil. En nadat er telkens voldoende mogelijkheden waren. Van de andere kant is het wel zo dat Vanderhaeghe al in de vierde club op rij voortijdig wordt ontslagen. Hij deed het nooit slecht, maar kennelijk toch niet goed genoeg.'Hoe Cercle nu bij Dominik Thalhammer, een Oostenrijker die in september bij Linz werd ontslagen, terechtkomt, is een raadsel. Welke visie schuilt daarachter? Het zou interessant zijn om die eens te horen.'Union verloor voor het eerst sinds september. Is de neergang nu ingezet?Sys: 'De sterkte van een ploeg blijkt uit de manier waarop je met dat soort dingen omgaat. Van de andere kant kan zoiets natuurlijk gebeuren. Union is uiteindelijk geen wonderploeg. Toen het naar 1A promoveerde, waren er toch veel vragen. Onder meer hoe je deze vereniging ingebed krijgt in de huidige gemeenschap. Toen e Philippe Bormans in 2018 als CEO bij Union begon, kreeg hij meteen af te rekenen met de onvrede van een aantal buurtbewoners die erover klaagden dat ze op wedstrijddagen hun auto niet voor hun huis konden parkeren.'De successen vegen natuurlijk veel weg en zorgen in het hele land voor sympathie, maar in wezen is de situatie niet veranderd. Union wordt in zijn expansie geremd door een belabberde infrastructuur. Daardoor kan je de commerciële mogelijkheden niet exploiteren. Ook nu niet, in deze periode waarin de club zoveel lof krijgt.'