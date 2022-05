Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de nederlaag van Union in Jan Breydel.

De titel van de sympathie. Dat zou het zijn als Union er na de 1-0-nederlaag op Club Brugge alsnog in slaagt het kampioenschap om te draaien. Iedere neutrale voetballiefhebber gunt de Brusselaars de titel.

Zelfs in het Jan Breydelstadion viel woensdagavond laat hier en daar te horen dat Union eigenlijk wel de beste ploeg is. En donderdagochtend, op de bus of op de trein, werd er warempel gesproken over de gemiste kans van Union. Het leek het land te beroeren.

Vier wedstrijden tegen Club Brugge, vier keer de betere ploeg, maar slechts één punt op twaalf. Ook woensdagavond toen Union op een gegeven moment 63 procent balbezit had. En de beste kansen. Maar bij het voetbal hoort wel dat je die mogelijkheden benut. Dat lukt in de Champions play-offs niet. Ook al omdat het koningskoppel Undav-Vanzeir monddood is gemaakt. Het brengt Felice Mazzu, woensdag ongemeen zenuwachtig langs de lijn, tot wanhoop.

Union zal ook deze nederlaag moeten verteren, leven met het besef dat het een unieke afspraak met de geschiedenis mist. Spelers, die woensdag net niet verdronken in een zee van verdriet, zullen zich met het oog op de verplaatsing naar Anderlecht weer moeten oprichten.

Dante Vanzeir bijvoorbeeld die na zijn lange schorsing, op één wedstrijd na, moeite heeft om zijn oude niveau terug te vinden en in de thuismatch tegen Club Brugge een strafschop miste, nadat hij eerder al tegen STVV op de stip faalde. Hoe gaat hij daarmee om? En er is voor de hele club het besef dat niet iedereen zal blijven en er na Deniz Undav nog anderen gaan vertrekken. Er zullen andere lijnen moeten worden getrokken.

Op grond van deze competitie verdient Union de titel, maar die constatering is een schrale troost. En het mag het kampioenschap dat Club gaat binnenhalen niet minimaliseren. Blauw-zwart kan te allen tijde terugvallen op een geraamte. Maar dat Simon Mignolet de beste man is in deze eindfase van deze competitie, is anderzijds wel veelzeggend.

Net zoals Union zal ook Club straks moeten herbeginnen. Zij het op een andere manier. Charles De Ketelaere vertrekt en Alfred Schreuder stapt allicht over naar Ajax. Vreemd dat deze Nederlander in zijn ambtsperiode nooit een status van onaantastbaarheid verwierf. Terwijl hij toch een mooie reeks neerzette. De Nederlander heeft een zakelijke band met de club, deed nooit opmerkelijke uitspraken en was een beetje kleurloos. Dat zal straks in het swingende Amsterdam anders moeten.

De titel van de sympathie. Dat zou het zijn als Union er na de 1-0-nederlaag op Club Brugge alsnog in slaagt het kampioenschap om te draaien. Iedere neutrale voetballiefhebber gunt de Brusselaars de titel. Zelfs in het Jan Breydelstadion viel woensdagavond laat hier en daar te horen dat Union eigenlijk wel de beste ploeg is. En donderdagochtend, op de bus of op de trein, werd er warempel gesproken over de gemiste kans van Union. Het leek het land te beroeren.Vier wedstrijden tegen Club Brugge, vier keer de betere ploeg, maar slechts één punt op twaalf. Ook woensdagavond toen Union op een gegeven moment 63 procent balbezit had. En de beste kansen. Maar bij het voetbal hoort wel dat je die mogelijkheden benut. Dat lukt in de Champions play-offs niet. Ook al omdat het koningskoppel Undav-Vanzeir monddood is gemaakt. Het brengt Felice Mazzu, woensdag ongemeen zenuwachtig langs de lijn, tot wanhoop.Union zal ook deze nederlaag moeten verteren, leven met het besef dat het een unieke afspraak met de geschiedenis mist. Spelers, die woensdag net niet verdronken in een zee van verdriet, zullen zich met het oog op de verplaatsing naar Anderlecht weer moeten oprichten. Dante Vanzeir bijvoorbeeld die na zijn lange schorsing, op één wedstrijd na, moeite heeft om zijn oude niveau terug te vinden en in de thuismatch tegen Club Brugge een strafschop miste, nadat hij eerder al tegen STVV op de stip faalde. Hoe gaat hij daarmee om? En er is voor de hele club het besef dat niet iedereen zal blijven en er na Deniz Undav nog anderen gaan vertrekken. Er zullen andere lijnen moeten worden getrokken.Op grond van deze competitie verdient Union de titel, maar die constatering is een schrale troost. En het mag het kampioenschap dat Club gaat binnenhalen niet minimaliseren. Blauw-zwart kan te allen tijde terugvallen op een geraamte. Maar dat Simon Mignolet de beste man is in deze eindfase van deze competitie, is anderzijds wel veelzeggend.Net zoals Union zal ook Club straks moeten herbeginnen. Zij het op een andere manier. Charles De Ketelaere vertrekt en Alfred Schreuder stapt allicht over naar Ajax. Vreemd dat deze Nederlander in zijn ambtsperiode nooit een status van onaantastbaarheid verwierf. Terwijl hij toch een mooie reeks neerzette. De Nederlander heeft een zakelijke band met de club, deed nooit opmerkelijke uitspraken en was een beetje kleurloos. Dat zal straks in het swingende Amsterdam anders moeten.