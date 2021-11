Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op het voetbalweekend.

Union blijft maar verbazen: nu 4-0 tegen Charleroi. De vraag wordt al gesteld of ze kampioen gaan worden.Sys: 'Natuurlijk worden ze geen kampioen, laten we een beetje serieus blijven. Maar het is ongelooflijk knap wat Union doet: de meest goals gemaakt, de minste geïncasseerd en nu al vier punten voorsprong op Club Brugge en Antwerp. En het is zeer knap dat ze altijd naar verzorgd voetbal streven. Er zit een onvoorstelbare eendracht in de ploeg, iedereen werkt voor elkaar, er zijn geen ego's.''Maar het kan niet anders dan dat er een mindere periode komt, ik denk dat ze dat ook incalculeren. Zeker als er blessures komen of spelers met een dipje worstelen. Ze hebben een smalle kern, dat kan hen dan zuur opbreken.''En er is ook het gevaar dat ze tijdens de volgende mercato een paar sleutelspelers verliezen. Interesse zal er voor een aantal sterkhouders zeker zijn. Van de andere kant heeft Union wel een solide financiële basis en is het niet nodig om te verkopen. Maar als er een waanzinnig bod komt, kan dat natuurlijk veranderen.'KAA Gent speelt gelijk op Seraing en trainer Hein Vanhaezebrouck was achteraf ontevreden.Sys: 'Het wordt op den duur een beetje afgezaagd, die klaagzang van Vanhaezebrouck. Van de andere kant mag hij wel meer verwachten van zijn spelersgroep. Uiteindelijk is iedereen min of meer fit en moet je met dit materiaal hoger staan dan de tiende plaats.''Vanhaezebrouck hekelde nu de mentaliteit van sommige spelers en dat er weinig spelers zijn die anderen in moeilijke momenten verplichten om iets extra's te brengen. Maar dan is er toch iets verkeerds met de samenstelling van je kern.'Bij Antwerp is de crisis na de 2-0-zege tegen Anderlecht bezworen en vraagt trainer Brian Priske, die onder vuur lag, meer respect.Sys: 'Vaak wordt de stemming bij clubs bepaald door het meest recente resultaat. Dat is natuurlijk geen basis om een beleid te voeren. Antwerp brengt niet het voetbal dat werd verwacht, je kan niet zeggen dat Priske voor een bepaalde verfrissing zorgt. Hij zegt dat hij met een nieuwe ploeg werkt, maar langzamerhand moet die wel in de juiste plooi vallen. Anderzijds zijn de uitslagen er in de competitie wel. Zeker ook in de toppers.''Een constante lijn loopt er niet doorheen dit kampioenschap. Ook dat is geen nieuwe vaststelling. KRC Genk veert na een mindere periode recht en geraakt vervolgens niet voorbij Cercle Brugge, bij Anderlecht hoor je steeds weer dezelfde analyses en vooral Club Brugge brengt in de competitie niet de prestaties die je verwacht. Het hoogste budget, de beste organisatie en eigenlijk ook de beste spelers, maar uit de rangschikking blijkt dat niet.''Het is wel knap dat Philippe Clement na het 2-2-gelijkspel tegen Standard zei dat iedereen in de competitie scherper moet zijn, ook hijzelf. Je komt het niet vaak tegen dat trainers zichzelf een spiegel voorhouden. Althans niet naar de buitenwereld.'