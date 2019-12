Dieumerci Ndongala is voor onbepaalde tijd op non-actief gezet door zijn ploeg KRC Genk. Een terugkerend gebrek aan inzet is daarvan de reden.

Racing Genk heeft zondag in een persbericht laten weten voorlopig niet meer te rekenen op Dieumerci Ndongala. De 28-jarige Congolees wordt door de landskampioen op non-actief gezet. "De reden is dat de dagelijkse werkethiek en intensiteit van Ndongala momenteel niet voldoen aan de eisen en normen van KRC Genk", lieten de Limburgers weten.

Ndongala maakte eind januari 2018 de overstap van Standard naar Racing Genk. In zijn eerste halve seizoen huurde Genk de aanvaller van de Luikenaars. In de zomer van 2018 werd hij definitief overgenomen. Hij speelde intussen in totaal 77 officiële duels voor Genk, waarin hij elf keer scoorde en twaalf assists gaf.

De flankaanvaller werd vorig seizoen landskampioen met Racing Genk en kwam ook dit seizoen nog geregeld in actie voor de Limburgers. Halverwege het seizoen zit hij al aan zeventien optredens, weliswaar meestal als invaller. Zijn laatste speelminuten dateren pas van vorig weekend bij de 1-2 zege op Cercle Brugge. Ndongala heeft in de Luminus Arena nog een overeenkomst tot medio 2021.