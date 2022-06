De Nederlander Willem Weijs is niet langer assistent-coach bij RSC Anderlecht. Na het vertrek van hoofdtrainer Vincent Kompany verlaat de 35-jarige Weijs op zijn beurt het Astridpark om in 1B aan de slag te gaan bij Lommel, onderdeel van de City Football Group. Hij wordt er assistent van hoofdcoach Steve Bould en ondertekende er een overeenkomst voor onbepaalde duur, zo maakte de club donderdag bekend.

Weijs werd in september vorig jaar naar Anderlecht gehaald, om er het vertrek van de coaches Craig Bellamy en Aaron Danks op te vangen. Voordien verdiende hij zijn eerste strepen als jeugdcoach bij PSV Eindhoven, AFC Ajax en NAC Breda. Bij NAC Breda werd Weijs vervolgens assistent-coach van de A-kern en leidde hij als interim-coach ook enkele wedstrijden van het eerste elftal. In juli 2020 koos Weijs voor een functie als hoofdtrainer van de beloften van Willem II.

De rest van zijn staf nam Kompany mee naar Burnley, waardoor paars-wit naast de nieuwe coach Felice Mazzu nog heel wat nieuwe gezichten zal mogen verwelkomen. De verwachting is dat ook Mazzu een deel van zijn technische staf van bij Union zal meeloodsen naar het Astridpark.

