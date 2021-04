Zondag staan zeven van de negen wedstrijden op hetzelfde moment gepland. Een hele logistieke klus voor de Pro League die een tekort aan VAR-busjes had. Nederland kwam echter met een oplossing.

De laatste speeldag in de competitie is logistiek een hele uitdaging. Sportief moet alles op hetzelfde moment beginnen, heb je overal scheidsrechters nodig en alle wedstrijden moeten omkaderd kunnen worden. Maar sinds enkele jaren moet daar ook telkens een VAR-busje bij zijn. Reken het maar uit: voor 9 wedstrijden betekent 18 scheidsrechters (telkens één hoofdscheidsrechter en een vierde ref), 18 assistant-scheidsrechters (telkens 2 lijnrechters), 9 VAR-scheidsrechters en evenveel VAR-assistenten.

Zelfs nadat twee wedstrijden zonder verder belang (Antwerp-KRC Genk en Charleroi-Eupen) naar zaterdag werden verplaatst, zat het Referee Department dus nog in de problemen. Maar toen bood Nederland de oplossing. Bij onze noorderburen staat dit weekend enkel de bekerfinale gepland, waardoor heel wat busjes vrij zijn. Twee daarvan springen de Belgische collega's dit weekend bij.

