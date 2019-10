De Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft een haalbaarheidsonderzoek van de BeNeLiga laten uitvoeren door Deloitte. Uit een eerste test blijkt dat de competitie een grotere waarde zal hebben.

Deze week wakkerde Club-voorzitter Bart Verhaeghe het vuur in de BeNeLiga nog eens aan. Hij zei in de Franse krant Le Monde dat die competitie met Belgische en Nederlandse teams er zal komen binnen de drie jaar. De Pro League in België was daardoor verontwaardigd en zei niets te weten van de initiatieven.

In Nederland zijn ze nu ook in gang geschoten. De KNVB heeft namelijk een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door Deloitte die zeer positief was voor de nieuwe competitie. 'De betrokken clubs besloten om in een eerste fase een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de theoretische meerwaarde van een BeNeLiga­. De resultaten van de eerste fase bevestigen dat de nieuwe BeNeLiga potentieel significant waardeverhogend is', staat te lezen op de website van de KNVB.

De Nederlandse voetbalbond gaf verder ook nog uitleg waarom de BeNeLiga voordelig zou zijn voor beide landen. 'Zo'n competitie lijkt een doeltreffende manier om de kloof met de grootste vijf Europese competities te verkleinen, zowel financieel als sportief' vertelt de KNVB. 'België en Nederland hebben momenteel twee competities die tot de middenmoot van Europa behoren, maar kunnen gezamenlijk de zesde competitie van Europa worden.'

'De ambitie om aan te sluiten bij de top vijf in Europa is ook ingegeven door de veranderingen die momenteel op Europees niveau worden besproken, met het risico dat het speelveld verwatert tot een mix van grote en kleine competities, waarin de middenmoot verdwijnt', besluit de KNVB.

Volgens Verhaeghe zouden 8 Belgische teams in de competitie van 18 clubs zitten. Vandaag/vrijdag stond een nieuwe vergadering gepland tussen de G5 van België en zes teams uit Nederland. De KNVB gaat nu de tweede fase starten van het onderzoeksproces. Die zal ingaan op oner meer het competitieformaat van de BeNeLiga, de effecten ervan op de verschillende competities, als ook een impactanalyse per club.