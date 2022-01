De coronapandemie heeft negen op de tien amateurvoetbalclubs in België financiële kopzorgen bezorgd. Dat blijkt uit een grootschalige studie en bevraging bij 243 clubs, uitgevoerd door de VUB en de ULB, waarvan de resultaten zaterdag bij voetbalclub SK Londerzeel zijn voorgesteld. Uit de studie bleek ook dat de sociale rol van voetbalclubs in de maatschappij niet te onderschatten is.

Het resultaat is niet verrassend, zeggen de onderzoekers, want 77 procent van de clubs beschouwt de opbrengsten uit de 'kantine' als hun voornaamste bron van inkomsten. Door de pandemie en de bijbehorende maatregelen moesten kantines het voorbije jaar meermaals de deuren sluiten, en verloren ze dus een behoorlijk aandeel van hun inkomsten. 62 procent van de ondervraagde clubs spreekt zelfs van een aanzienlijke impact.

Niet alleen beïnvloedde de pandemie de financiën van voetbalclubs, ook de sociale beleving rond het voetbal ondervond een impact. 'Er zijn duizenden mensen begaan met amateurvoetbal', stelt Jos Verschueren, onderzoeker aan de VUB. 'Voetbal heeft een ongelooflijk sterk drijvende kracht in de Belgische maatschappij. Van zodra er een postcoronatijdperk aanbreekt, zal die kracht weer ten volle gebruikt kunnen worden.'

'Voetbal, en specifiek amateurvoetbal, is diep geworteld in de samenleving. Het genereert sociaal kapitaal en zorgt voor verbinding met de bevolking. Het is dan ook logisch dat covid evenveel impact heeft op het amateurvoetbal als op andere delen van de samenleving', zegt Emilien Paulis, docent-onderzoeker aan de ULB. 'De huidige gezondheidscrisis vormt een reëel gevaar voor veel amateurclubs. In de eerste plaats voor hun clubkas, maar bij uitbreiding ook voor hun rol van maatschappelijke integratie.'

Verder blijkt nog uit de studie dat bijna acht op de tien voetbalclubs geen vrouwenploegen heeft. Dat betekent dat de helft van de Belgische gemeentes geen vrouwenclub telt.

Bij Voetbal Vlaanderen staat een actieplan klaar om het amateurvoetbal verder te ondersteunen: vooral op het vlak van administratie, management, fiscale en juridische zaken zijn er volgens de federatie nog stappen vooruit te zetten. Het komende jaar zullen er daarvoor, binnen de verschillende domeinen van het voetbal, in totaal zeven à acht extra medewerkers worden aangetrokken.

