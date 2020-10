Negen spelers van RE Mouscron hebben dinsdag een positieve coronatest afgelegd. Dat bevestigt de club op zijn website.

Alle betrokkenen zijn onmiddellijk in quarantaine gegaan. Ook drie leden uit de administratie zijn besmet. Volgens Moeskroen stelt iedereen het goed. Woensdagnamiddag zijn opnieuw testen afgenomen bij spelers, staf en omkadering. Op die resultaten is het nog wachten. De club geeft de identiteit van de besmette personen om privacy-redenen niet vrij. Clubs kunnen conform het protocol van de Pro League en het bondsreglement uitstel van een wedstrijd vragen vanaf zeven coronabesmettingen binnen de A-kern. Rode lantaarn Mouscron, dat deze week met de Portugees Jorge Simao een nieuwe coach aanstelde, speelt in principe zaterdag (18u30) op het veld van Cercle Brugge.