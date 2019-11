Gentverdediger Michael Ngadeu en Clubverdediger Simon Deli zijn nu concurrenten, maar vorig seizoen maakten ze nog samen het mooie weer bij Slavia Praag. Ngadeu vertelt over de unieke band met zijn ex-ploegmaat.

Volgens kenners van het Tsjechische voetbal vormden Deli en jij het beste centrale verdedigingsduo van het land in jaren.

Michael Ngadeu: (knikt) 'Tegen ons moest je het zware geschut bovenhalen! Simon is in elk opzicht de beste partner die ik ooit gehad heb in de verdediging. We amuseerden ons op het veld en voelden geen stress. We haalden om beurten gekke toeren uit in de verdediging. Ik heb ooit een roulette (Zidane-beweging, nvdr) uitgevoerd in mijn rechthoek en dat filmpje heeft de ronde gedaan op de sociale media in Tsjechië.'

Op sociale media noemde je Deli jouw broer. Jullie zijn dus meer dan collega's?

'Ivorianen en Kameroeners zijn broeders van elkaar. We komen uit twee totaal verschillende landen, die op geografisch vlak ook ver uiteen liggen, maar we delen wel een gemeenschappelijke cultuur. Ik weet nog dat hij na mijn eerste training bij Slavia bij mij in de auto is gekropen en vanaf dan waren we een onafscheidelijk duo. Ik was eergisteren (zondag 27 oktober, nvdr) nog bij hem om zijn verjaardag te vieren.'

Heeft zijn vertrek een invloed gehad op jouw beslissing om het bij Slavia voor bekeken te houden?

'Ik was na mijn deelname aan de Afrika Cup net op vakantie vertrokken toen ik hoorde dat Simon bij Club had getekend. Ik was niet verrast, want hij had me op het einde van het seizoen gezegd dat hij na vier jaar bij Slavia op zoek was naar iets nieuws. Ik had er drie jaar opzitten in Praag - voor mij was de Tsjechische competitie een sleur geworden - en ook ik was toe aan iets anders. Dat had dus niets te maken met Deli. Ooit wil ik nog eens met hem samenspelen, maar ik vrees dat het niet meer zal lukken.'

Deli had jouw naam kunnen doorgeven aan Club Brugge...

'Dat hoefde niet: Philippe Clement heeft mij net als Simon met Slavia zien spelen tegen Genk. Hij wist dus wie ik was, maar hij heeft Deli verkozen boven mij... Ik was wellicht niet het type verdediger dat hij zocht of ik paste niet in de ploeg die hij wilde bouwen.'

Lees het volledige interview met Michel Ngadeu in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 6 november.