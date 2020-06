De 39-jarige Nicky Hayen is de nieuwe hoofdcoach van Waasland-Beveren. De Limburger werd vandaag/donderdag voorgesteld op de Freethiel.

Of hij die functie in 1A of in 1B zal uitvoeren, moet de toekomst uitwijzen. De club heeft immers nog enkele procedures lopen om een degradatie uit de Jupiler Pro League alsnog nietig te laten verklaren. Hayen komt over van STVV en zal in Beveren zijn eerste training leiden op 15 juni. Hij ondertekende een contract voor onbepaalde duur.

'We kunnen vandaag eindelijk onze nieuwe coach voorstellen. Wij hebben onze tijd genomen om een juiste keuze te maken qua profiel en uiteindelijk zijn we dan bij Nicky Hayen terechtgekomen. Zijn visie past perfect bij de visie van onze club', verklaarde voorzitter Dirk Huyck.

Hayen ondertekende een contract van onbepaalde duur. 'We willen zo meteen duidelijk maken dat we op lange termijn willen werken met Hayen', aldus Huyck. 'Wij wilden geen tijdspanne kleven op het contract. Er is een terugkerende kritiek op de club dat we nooit lang werken met een trainer, vandaar.'

Ook Wim De Decker stond op de verlanglijst van Waasland-Beveren. 'Dat ontken ik niet, maar uiteindelijk hadden we steeds een betere voeling met Nicky Hayen. Hij past echt in het plaatje. Met hem willen we weer de harten van onze supporters veroveren. Nicky Hayen werkt met een gepassioneerde vechtlust. Dat vind ik belangrijk. De fans moeten zich weer kunnen vereenzelvigen met de ploeg en dat kan volgens mij perfect met onze nieuwe coach. Hij is de perfecte kapitein op ons schip', besloot de voorzitter.

Nicky Hayen voetbalde van 1999 tot 2008 voor STVV. Daarna zocht hij het Nederlandse RBC Roosendaal op om in 2010 naar OH Leuven te trekken. Na een omzwerving bij Antwerp beëindigde hij zijn carrière als speler van FC Dender. Daar startte hij in 2013 ook zijn trainersloopbaan. Nadien was hij coach bij onder andere Zwarte Leeuw, KVK Tienen, Geel en Berchem Sport. Bij STVV begon hij het voorbije seizoen als coach van de beloften, om uiteindelijk assistent te worden van Milos Kostic.

Waasland-Beveren geeft niet op

Tijdens de persconferentie liet voorzitter Huyck ook nog weten dat Waasland-Beveren bezig blijft met 1A. 'Wij gaan er alles aan doen om ook volgend seizoen in 1A te spelen' zei de voorzitter. 'Ik wil hier niet veel meer over vertellen. Wij moeten echter vooruit. Een eerste deel van het nieuwe verhaal schrijven we nu al met het aantrekken van Nicky Hayen als coach. Natuurlijk willen wij dat in de hoogste afdeling doen. De clubadvocaat bekijkt alles. Ik vind het wel jammer dat de pers niet verder gaat graven in het dossier Moeskroen. Daarbij is er ook nog die waanzinnige beslissing van de Pro League om ons aan te duiden als degradant. Dat is toch waanzinnig? Die beslissing weegt enorm zwaar op mij als mens. Kijk eens naar de andere sporten. Daar kanaliseert en evalueert men alles positief. Behalve in het voetbal. Daar zijn er wel dalers en stijgers. Dat kan volgens mij niet. We gaan er dus alles aan doen om ons gelijk te halen en ervoor te zorgen dat wij volgend seizoen opnieuw in 1A kunnen starten.'

De Algemene Vergadering van de Pro League besliste medio mei dat de 1A-competitie definitief wordt gestaakt en dat het klassement na 29 speeldagen als volledig wordt beschouwd. Daardoor degradeerde rode lantaarn Waasland-Beveren naar 1B. De club vecht die degradatie echter aan voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De Pro League zal zich ook moeten verantwoorden voor de Belgische Mededingingsautoriteit. Veertien aandeelhouders en de supportersfederatie van Waasland-Beveren dienen immers een klacht in wegens 'machtsmisbruik'.

Of hij die functie in 1A of in 1B zal uitvoeren, moet de toekomst uitwijzen. De club heeft immers nog enkele procedures lopen om een degradatie uit de Jupiler Pro League alsnog nietig te laten verklaren. Hayen komt over van STVV en zal in Beveren zijn eerste training leiden op 15 juni. Hij ondertekende een contract voor onbepaalde duur.'We kunnen vandaag eindelijk onze nieuwe coach voorstellen. Wij hebben onze tijd genomen om een juiste keuze te maken qua profiel en uiteindelijk zijn we dan bij Nicky Hayen terechtgekomen. Zijn visie past perfect bij de visie van onze club', verklaarde voorzitter Dirk Huyck. Hayen ondertekende een contract van onbepaalde duur. 'We willen zo meteen duidelijk maken dat we op lange termijn willen werken met Hayen', aldus Huyck. 'Wij wilden geen tijdspanne kleven op het contract. Er is een terugkerende kritiek op de club dat we nooit lang werken met een trainer, vandaar.' Ook Wim De Decker stond op de verlanglijst van Waasland-Beveren. 'Dat ontken ik niet, maar uiteindelijk hadden we steeds een betere voeling met Nicky Hayen. Hij past echt in het plaatje. Met hem willen we weer de harten van onze supporters veroveren. Nicky Hayen werkt met een gepassioneerde vechtlust. Dat vind ik belangrijk. De fans moeten zich weer kunnen vereenzelvigen met de ploeg en dat kan volgens mij perfect met onze nieuwe coach. Hij is de perfecte kapitein op ons schip', besloot de voorzitter. Nicky Hayen voetbalde van 1999 tot 2008 voor STVV. Daarna zocht hij het Nederlandse RBC Roosendaal op om in 2010 naar OH Leuven te trekken. Na een omzwerving bij Antwerp beëindigde hij zijn carrière als speler van FC Dender. Daar startte hij in 2013 ook zijn trainersloopbaan. Nadien was hij coach bij onder andere Zwarte Leeuw, KVK Tienen, Geel en Berchem Sport. Bij STVV begon hij het voorbije seizoen als coach van de beloften, om uiteindelijk assistent te worden van Milos Kostic.Tijdens de persconferentie liet voorzitter Huyck ook nog weten dat Waasland-Beveren bezig blijft met 1A. 'Wij gaan er alles aan doen om ook volgend seizoen in 1A te spelen' zei de voorzitter. 'Ik wil hier niet veel meer over vertellen. Wij moeten echter vooruit. Een eerste deel van het nieuwe verhaal schrijven we nu al met het aantrekken van Nicky Hayen als coach. Natuurlijk willen wij dat in de hoogste afdeling doen. De clubadvocaat bekijkt alles. Ik vind het wel jammer dat de pers niet verder gaat graven in het dossier Moeskroen. Daarbij is er ook nog die waanzinnige beslissing van de Pro League om ons aan te duiden als degradant. Dat is toch waanzinnig? Die beslissing weegt enorm zwaar op mij als mens. Kijk eens naar de andere sporten. Daar kanaliseert en evalueert men alles positief. Behalve in het voetbal. Daar zijn er wel dalers en stijgers. Dat kan volgens mij niet. We gaan er dus alles aan doen om ons gelijk te halen en ervoor te zorgen dat wij volgend seizoen opnieuw in 1A kunnen starten.' De Algemene Vergadering van de Pro League besliste medio mei dat de 1A-competitie definitief wordt gestaakt en dat het klassement na 29 speeldagen als volledig wordt beschouwd. Daardoor degradeerde rode lantaarn Waasland-Beveren naar 1B. De club vecht die degradatie echter aan voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De Pro League zal zich ook moeten verantwoorden voor de Belgische Mededingingsautoriteit. Veertien aandeelhouders en de supportersfederatie van Waasland-Beveren dienen immers een klacht in wegens 'machtsmisbruik'.