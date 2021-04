Voor één keer ontsloeg Waasland-Beveren eens niet zijn trainer. Nicky Hayen blikt terug op een lastig seizoen. 'We werken hier aan iets op de langere termijn.' (Ik had harder op tafel moeten slaan.'

Acht tegengoals in de laatste twee thuiswedstrijden van het seizoen, als het mes op de keel staat en er gewonnen moet worden: ziedaar de achilleshiel van Waasland-Beveren. Scoren lukte ook vorige week nog - twee tegen STVV, drie tegen KV Kortrijk - maar verdedigende fouten nekten de Waaslanders.

...

Acht tegengoals in de laatste twee thuiswedstrijden van het seizoen, als het mes op de keel staat en er gewonnen moet worden: ziedaar de achilleshiel van Waasland-Beveren. Scoren lukte ook vorige week nog - twee tegen STVV, drie tegen KV Kortrijk - maar verdedigende fouten nekten de Waaslanders. Over goed en fout en het waarom een babbel met trainer Nicky Hayen, voor één keer niet de kop van Jut. 'De coach moet het ook niet altijd zijn. Bij heel veel clubs, niet alleen in Beveren, gebeuren dingen boven zijn hoofd waarop je weinig invloed hebt.' Het seizoen van de Waaslanders delen we voor het gemak van de terugblik op in drie delen: (1) van juli tot begin oktober en het einde van de eerste transferperiode; (2) oktober tot december; (3) van januari tot april, met een nieuw transfermoment en de gevolgen. Nicky Hayen: 'Ik wist op voorhand hoe moeilijk de situatie was toen ik in de club stapte. In principe voor een verhaal in 1B, tot we net voor de start te horen kregen dat het toch 1A zou worden. Op dat moment was onze ploeg niet gevormd voor 1A. We zijn gestart met een mooi resultaat op Kortrijk, 1-3, achteraf bekeken een vergiftigd geschenk. Toen dacht iedereen dat we wel een probleemloos seizoen zouden draaien. De resultaten erna wezen op het tegendeel: 3 op 21, met veel tegengoals. Het kantelmoment vond ik de 1-0 thuis tegen Standard. Er sloop heel veel positivisme in de groep, waarna enkele momenten van onoplettendheid volgden en zij twee keer scoorden. Daarna zag je vertwijfeling. 'Wat meespeelde in die periode was de overname door investeerders. Wij hadden een aantal namen voor transfers in ons hoofd, maar die werden on hold gezet en zijn uiteindelijk niet gekomen. De communicatie met sportief verantwoordelijke Miguel Torrecilla was aangenaam en duidelijk: hij zou voor de transfers zorgen. Met iets minder dan een maand de tijd om een valabele ploeg op de been te krijgen, moest hij snel handelen. In principe heeft hij bewezen dat hij dat kon: de ploeg boekte in november een goeie reeks. Het enige wat hij niet had, waren contacten op de Belgische markt. Dus deed hij andere transfers: Michael Frey, Georges Mandjeck, Leonardo Bertone, nog andere jongens. Het gevolg was dat ik vanaf begin oktober aan een nieuwe ploeg moest bouwen.' Heel veel van die late transfers waren jongens met een fysieke achterstand van vier, vijf weken. Daarbovenop kwam een forse coronabesmetting. Hayen: 'Wij waren de eerste getroffen ploeg, met redelijk veel basisspelers. Inmiddels is voor iedereen duidelijk welke impact dat heeft op het fysieke, sommigen waren op na vijf minuten. Jongens die al een achterstand hadden, kregen het nog erger, want konden niet trainen. En dan ben ik wel fier dat onze technische staf altijd zijn uiterste best heeft gedaan om iedereen scherp en fit te krijgen, in soms heel moeilijke omstandigheden. 'Covid maakte ook dat we er veel spelers bij kregen, maar niemand vertrok. Zo zaten we met een kern van meer dan dertig spelers. Ik heb dit seizoen al 36 jongens opgesteld, niet van mijn gewoonte. Dat grote aantal maakte dat we spelers tijdens de week moesten verdelen over vier kleedkamers, met afstand. Teamspirit moest elders worden gecreëerd. 'Ik had de kern in een A- en B-groep kunnen splitsen, maar je moet altijd rekening houden met een nieuwe covidperiode waarin je spelers misschien moet terughalen. Wegsturen vind ik voor mezelf ook een teken van zwakte. Dus hebben we het werkbaar gehouden en voor alle problemen naar oplossingen gezocht. Dat kon ook omdat deze groep heel braaf is. Wij hebben geen karakters die de boel op stelten zetten. 'Toen we begin november hervatten na een break van een maand, hebben we de effecten van covid gemerkt, 0-4 aan de rust tegen AA Gent. Overal een stap te laat. En Waasland-Beveren is nu net een ploeg die het moet hebben van fysiek en inzet. Later konden we het 65 minuten volhouden, daarna 75, dan 90 en begon een goeie periode met 13 op 15. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat we toen ook een beetje door het geluk werden gediend. Charleroi slikte een rode kaart, KV Mechelen ook, op STVV scoorden we in de 91e minuut. Het was de goeie periode van Aboubakary Koita, zes goals in zes wedstrijden. Later werd hij fors aangetrapt, twee keer in de wedstrijden tegen Moeskroen, en daar leed zijn spel onder.' Het laatste deel van het seizoen ging het weer naar af. In 2021 noteerde de ploeg slechts een 9 op 42. Hayen: 'We wisten dat kort voor en kort na Nieuwjaar een zeer moeilijke periode zou volgen. Wilden we transfers doen, moest dat vroeg gebeuren, had ik aangegeven, in de goeie periode in november, december. Op een gegeven moment stonden we dertiende à veertiende. Als je wat langer wachtte en weer meer verloor, wist je dat spelers zouden twijfelen om te komen, of moeilijk te overtuigen zouden zijn. Maar wat gebeurde er? Net dan veranderden we van sportief directeur. Opnieuw iemand uit het buitenland, met weinig contacten op de Belgische markt. En opnieuw moest die man ( Roger Stilz, nvdr) op zeer korte tijd versterkingen vinden. Met de huidige coronaproblematiek niet simpel. 'Of die transfers geslaagd waren dan wel niet, daar wil ik me niet over uitspreken. Alleen zijn ze pas rond 30 januari gebeurd, toen we alweer zeven wedstrijden achter de rug hadden. Neem de zeven matchen in de eerste ronde én de zeven in januari, dan kom je aan 14 van de 34 wedstrijden waarin je niet volledig de transferperiode hebt benut. Ik constateer ook dat veel andere Belgische clubs tijdens de winter Belgisch kochten. Dat was iets wat ook ik in gedachten had. Louis Verstraete wilde ik al in de zomer, die jongen kende de competitie en was hier al eerder, maar door de overname werd dat on hold gezet. In januari heb ik zijn naam een keer of acht laten vallen, voor het uiteindelijk gebeurde. En nu blijkt hij een meerwaarde. Misschien was iets meer Belgisch getint... 'Dat Roger Stilz geen ervaring had in die job? Je moet iedereen een kans geven. Ik had ook maar zeven wedstrijden ervaring op het hoogste niveau toen ik deze kans kreeg. Fouten worden overal gemaakt. Veel hangt af van wat de visie is, het doel van de mensen die overnamen. Moet er onmiddellijk resultaat komen, of was de visie er één op de lange termijn?' Is dat voor hem duidelijk? 'Nog niet honderd procent. Wij zijn constant in overleg en ik ben niet de coach die snel naar excuses zoekt. Covid hier, nieuwe mensen daar. Neen, wij proberen deze club te helpen. In de periode na KV Mechelen was ik wel even boos. Omdat ik had aangegeven dat we niet zo lang mochten wachten met de transfers. Dat was geen verwijt, maar een vaststelling. De tijd werd korter om te reageren. Noem het een wake-upcall voor iedereen, dat er een tandje moest worden bijgestoken. Als je altijd overlegt en overlegt, verlies je tijd. Kostbare tijd. Maar ik heb begrip voor de keuzes die ze maakten. Wij hebben daarna wisselende momenten gehad, waarin we het voor het grijpen hadden, maar toch nog uit handen gaven. De laatste wedstrijden zijn daar een goed voorbeeld van.' De constante was: veel tegengoals. 'Misschien heeft dat ergens met kwaliteit te maken. Anderzijds heeft Beveren altijd de visie gehad om voor jong en Belgisch te gaan, en dan moet ik in gedachten houden dat er kindergeld wordt betaald. Sorry: leergeld, bedoel ik. ( lacht) Als je opeens van idee verandert en je gaat na de overname voor andere jongens, moet de foutenmarge wel lager. ' Jenthe Mertens, Amine Khammas, Brendan Schoonbaert, Daan Heymans, nog anderen: jeugdig enthousiasme heeft ons vooruit gestuwd. Ik werk heel graag met zulke jongens. Maar ik was het er ook mee eens dat we leiderschap misten. Charleroi scoort in de laatste minuut, op Beerschot staan we 0-2 voor maar verliezen we nog met 3-2, in blessuretijd, nadat een minuut eerder al een goal van hen werd afgekeurd. Dan moet iemand in de ploeg zeggen: jongens, dit was een waarschuwing, nu over ons lijk. De thuismatch tegen Beerschot: veertien doelkansen tegen twee, maar wel 1-2 op het bord. Dat is zuur.' Welke lessen kan hij uit dit verhaal trekken? Hayen: 'In plaats van kwantiteit, een kern van 33, moet je naar kwaliteit, 25 à 26 jongens van wie drie, vier doelmannen. En dan wat talentvolle jongeren, afhankelijk van wat klaar staat in de jeugd. Ze gaan ook de scouting anders invullen, werken met profielen per positie. Als ik iemand moest missen, stonden andere jongens klaar, maar die hadden weer andere kwaliteiten. Dan moest je het anders aanpakken. 'Een grote les voor mij is dat ik dacht dat spelers flexibel genoeg waren om van het ene systeem om te schakelen naar het andere. Wij hebben een spelersgroep die graag vasthoudt aan één ding. Op Oostende spelen we 3-4-3, 5-4-1 in balverlies en komen we 0-2 voor. Oostende schakelt na de rust om, wij reageren en plots hebben heel veel spelers moeite om alles uit te voeren. Dat neem ik mee als trainer. Maar ik vind wel: die flexibiliteit moeten spelers leren, ook in de jeugdopleiding. Ga niet uit van één systeem. Hoe meer info je mee krijgt op jonge leeftijd, hoe makkelijker het wordt. 'Een derde les is dat je moet rekening houden met de context waarin je werkt. Je zit hier in een Belgische competitie. Voetbal is veel complexer dan enkel talent. Wij hebben een heel fysieke competitie die soms wordt onderschat. Michael Frey zag dat direct. Dat zijn jongens die zich volledig aanpasten aan de Belgische mentaliteit, die elke dag in de fitness zaten. Als coach had ik daar harder op tafel moeten slaan. Dat heeft niks te maken met de ambetanterik uithangen; ik hou van open communicatie en kan om met kritiek. 'Het is een vaststelling dat je werkt aan iets op de lange termijn. Uiteindelijk heb ik ook fouten gemaakt. Maar samen moeten we wél bouwen aan een verhaal waar de Beverse supporter terug fier op kan zijn. Ik vind het heel jammer dat ik dit jaar ook niet heb kunnen geven waar de fans recht op hebben. Anderzijds moeten zij ook toegeven: in theorie konden we dit seizoen in 1B hebben gezeten. Dit is een jaar waarvan ze wisten dat het moeilijk zou kunnen zijn. Daarom moeten ze deze mensen ook de tijd geven om aan iets te bouwen.'