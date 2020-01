Nicky Hayen, die tot enkele dagen geleden nog interim-hoofdcoach was bij STVV, zal nu een stap opzij doen en wordt assistent-coach van de nieuwe T1 Milos Kostic.

Hayen nam op 25 november als beloftencoach over van de ontslagen Marc Brys. STVV liet toen weten tot de winterstop door te gaan met hem. Donderdag kondigden de Limburgers aan dat Sloveen Milos Kostic de nieuwe T1 wordt. Wat de nieuwe rol van Hayen zou worden, was nog afwachten.

STVV maakte vrijdag ook de rest van de nieuwe technische staf bekend. De 53-jarige Australiër Luciano Trani wordt physical coach. De 51-jarige Jurgen De Braeckeleer is de nieuwe keeperstrainer. De Braeckeleer werkte vijftien jaar voor OH Leuven. Hij is ook keeperstrainer van de nationale U18.

Vrijdagnamiddag (16u) geeft STVV meer tekst en uitleg op een persconferentie. Takayuki Tateishi, CEO van de eersteklasser, reageert al op de teamwebsite. 'erst en vooral bedanken we Nicky Hayen die de leiding nam over het eerste elftal sinds 30 november. Hij toonde ons zijn liefde voor de club. We gaan nu, samen met deze nieuwe technische staf terug richting de basis filosofie van de club dewelke we reeds uitlegden in januari 2018' opent de Japanner. 'atuurlijk zijn de resultaten belangrijk voor een club als de onze. Maar op basis van het budget van de club kunnen en mogen we de groei van onze spelers niet uit het oog verliezen.'

'Milos Kostic, die onze nieuwe T1 wordt, verrichtte al goed werk bij de Sloveense nationale jeugdteams. Vanaf morgen vertrekken de Kanaries op trainingskamp in Spanje waar de nieuwe staf zijn voorbereidingen start richting het tweede deel van de reguliere competitie. Het trainingskamp zal zorgen voor nieuwe competitiviteit tussen de spelers en er zal hard gewerkt worden op tactiek en spelvormen. We zullen ons best doen om onze supporters plezier te schenken tijdens de komende wedstrijden.'

STVV staat na 21 speeldagen op de elfde plaats in 1A. De Limburgers hervatten de competitie op zaterdag 18 januari met een thuismatch tegen Kortrijk (twaalfde).