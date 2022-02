Als geboren Bruggeling en assistent-coach van KAA Gent is de Slag om Vlaanderen altijd bijzonder voor Nicolas Lombaerts. Bij Eleven Sports heeft hij het over de tegenslagen van de laatste tijd, de derby en Charles De Ketelaere.

Hoe evalueer jij de laatste wedstrijden van KAA Gent? Is pech het juiste woord om ze te beschrijven?

Nicolas Lombaerts: 'Daar ga ik volledig mee akkoord. Dat wel al zoveel pech hadden, kan ook aan ons liggen. Als je zoveel kansen krijgt, moet je meer kunnen scoren. We laten dat dan liggen en krijgen vervolgens zelf verrassend een goal om de oren. Momenteel werkt alles dat tegen ons dat tegen ons kan spelen. Ik hoop dat we de situatie snel kunnen keren en dat het geluk terug aan onze kant staat.'

Als ik Club Brugge - KAA Gent zeg, waar denk je dan onmiddellijk aan?

Lombaerts: 'De Slag om Vlaanderen, al heel de geschiedenis. Ik luisterde onlangs nog naar de podcast 'De Bourgondiërs' van Bart Van Loo en ook toen al, in de Late Middeleeuwen, ging het om Gent en Brugge. Maar dat heeft weinig met voetbal te maken, natuurlijk. Er is wel altijd die rivaliteit tussen Oost- en West-Vlaanderen, zelfs in het alledaagse leven. Zelfs als ik als West-Vlaming bij Gent speelde en aan de UGent studeerde, blijven ze mij 'Westfluut' noemen.

'Het is altijd een intense wedstrijd met veel spektakel. De laatste matchen, zelfs nog als speler, waren erg goed. We zien dat ook bij de supporters. En ook als coach blijft het een match die toch belangrijker is dan de andere.'

Mogen we zeggen dat de 6-1-zege in augustus het beste KAA Gent van het seizoen was?

Lombaerts: 'Ik denk niet dat dat onze beste wedstrijd was, maar het was wel onze meest efficiënte. We speelden nog veel goeie matchen, maar wisten die nooit in het slot te gooien. Tegen Club creëerden we toen niet veel meer kansen dan tegen andere ploegen of dan tijdens de bekerwedstrijd deze week.

'Het zal wel een dag worden die we niet snel zullen herbeleven. Echt ongelooflijk was het. En ook Club zal ze niet snel vergeten. Hopelijk kunnen we het dit weekend nog eens laten zien, of wie weet zelfs in de terugwedstrijd van beker. Het is nog maar 1-0, alles kan nog. En in de competitie is een zege belangrijk om in de race te blijven voor play-off 1.

Van wie ben je het meest onder de indruk bij Club Brugge?

Lombaerts: 'De Ketelaere is echt een groot talent die nog veel beter kan dan Club. Onder meer in de Champions League speelde hij al op een erg hoog niveau. Het is een intelligente speler die nog wat in Brugge blijft om ervaring op te doen. Charles lijkt geen stappen over te slaan in zijn carrière. Hij is ook verre familie, dus het is erg mooi om hem dan te zien schitteren. Hopelijk is hij dit weekend wel wat minder. Voor de andere wedstrijden wens ik hem het beste toe. Het zou prachtig zijn om hem bij de Europese top te zien voetballen.

Bekijk het volledige interview met Lombaerts dit weekend op Eleven Sports tijdens de voorbeschouwing op Club Brugge-KAA Gent.

